Οι Καταλανοί υποδέχονται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) και ο Χάνσι Φλικ δεν έχει και πολλές επιλογές, όσον αφορά το αρχικό του σχήμα.

Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες, όσον αφορά τα της Ευρώπης, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Έπειτα από το αγχωτικό 2-1 επί της Τζιρόνα (18/10) που ήρθε στις καθυστερήσεις με ήρωα τον Αραούχο, η ομάδα του Χάνσι Φλικ θέλει να κάνει μια καλή εμφάνιση και να πάρει τους τρεις βαθμούς, με το μυαλό και στο Clasico της Κυριακής (26/10, 17:15) με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γερμανός κόουτς ωστόσο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, έχοντας δεδομένα 6 ποδοσφαιριστές εκτός μάχης.

Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι και ο Φεράν Τόρες, που ταλαιπωρείται ακόμη με ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι. Έτσι, οι επιλογές του Φλικ για τον καταρτισμό της εντεκάδας περιορίζονται σημαντικά.

Το πιθανό σχήμα του Φλικ

Δεδομένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Βόιτσεχ Σέζνι, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Τζιρόνα, κρατώντας το 1-1 στις αρκετές περιπτώσεις που χρειάστηκε. Στο δεξί άκρο της άμυνας -λογικά- θα είναι ο Κουντέ, ενώ στο αριστερό ο Μπαλντέ (δεν θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη να ξεκουραστεί και την θέση του να πάρει ο Ζεράρ Μαρτίν). Στο κέντρο της άμυνας, Αραούχο, Έρικ Γκαρσία και Κρίστενσεν διεκδικούν δυο θέσεις, με τον τελευταίο πάντως να μην προπονείται το πρωί της Δευτέρας (20/10).

Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή το δίδυμο Πέδρι - Ντε Γιόνγκ δύσκολα θα «σπάσει», ενώ τρίτος χαφ ενδεχομένως να είναι ο Κασαδό, καθώς οι επιλογές μπροστά δεν επιτρέπουν χρησιμοποίηση του Φερμίν στο κέντρο. Ο νεαρός Ισπανός πιθανότατα θα ξεκινήσει στο ένα άκρο της επίθεσης, με τον Γιαμάλ στο άλλο και τον Μάρκους Ράσφορντ στην κορυφή.