Ο Ισπανός επιθετικός δύσκολα θα αγωνιστεί απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο αυριανό (21/10, 19:45) παιχνίδι, καθώς εξακολουθεί να υποφέρει από ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι.

Το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη πλησιάζει για τα καλά, αφού το -νωρίς- το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45) η Μπαρτσελόνα περιμένει τους πρωταθλητές Ελλάδας στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» πήραν μια νίκη-βάλσαμο το Σάββατο (18/10) με 2-1 επί της Τζιρόνα χάρη σε γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις, την ίδια ώρα που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περνούσε με... στυλ από την έδρα της ΑΕΛ Novibet με 0-2. Ωστόσο, τα προβλήματα για τον Χάνσι Φλικ παραμένουν, και δύσκολα θα έχει κάποια επιστροφή παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός θα στερηθεί των υπηρεσιών των δυο τερματοφυλάκων, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και Τζοάν Γκαρσία, του μέσου Γκάβι, ενώ η επιθετική του γραμμή είναι... λειψή, με τις απουσίες των Ντάνι Όλμο, Ραφίνια και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Σε αυτούς, προσθέστε και τον Φεράν Τόρες.

Ο Ισπανός, που αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας πριν μια εβδομάδα, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, μένοντας εκτός αποστολής στο Σαββατιάτικο ματς. Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί και απέναντι στον Ολυμπιακό, με την As να σημειώνει πως ο 25χρονος δύσκολα θα κληθεί από τον Φλικ.

Με το Clasico στο «Μπερναμπέου» να ακολουθεί την Κυριακή (26/10, 17:15), οι άνθρωποι των Καταλανών δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν τη συμμετοχή του, επομένως το πιθανότερο είναι να δει το ματς απέναντι στους Πειραιώτες από τις κερκίδες.