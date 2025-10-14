Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λεβαντόφσκι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League, καθώς ο Πολωνός επιθετικός υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο break των εθνικών.

Αντιμέτωπη με μία πολύ αρνητική εξέλιξη είναι η Μπαρτσελόνα. O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα μείνει εκτός δράσης λόγω ρήξης που υπέστη στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού, τραυματισμός που προήλθε από το ματς της εθνικής Πολωνίας απέναντι στη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο 37χρονος θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι δε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό (21/10), αλλά ούτε και για το clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26/10. Η απουσία του 37χρονου φορ αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος θα πρέπει να στραφεί σε άλλες λύσεις για την επιθετική γραμμή του.

Θετικό νέο για τους Μπλαουγκράνα πριν την αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους είναι η επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ στις προπονήσεις. Επιπλέον, οι Φεράν Τόρες και Χοάν Γκαρθία παραμένουν αμφίβολοι, με τον Ντάνι Όλμο να είναι εκτός.