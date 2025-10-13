Οι Καταλανοί εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση για τον τραυματισμό του Ισπανού, που πρόκειται να λείψει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και χάνει το ματς με τον Ολυμπιακό (21/10).

Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες του Χάνσι Φλικ και των συνεργατών του, αναφορικά με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Ντάνι Όλμο, κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων, με την Μπαρτσελόνα να κάνει επίσημη τοποθέτηση.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μετά από ενδελεχείς εξετάσεις, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού ποδιού, κάτι που θα τον θέσει στα «πιτς» τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, ενώ αρκετά ρεπορτάζ αναφέρουν πως το διάστημα απουσίας μπορεί να φτάσει και τις 20 ημέρες.

Όπως και αν έχει, ο Όλμο τίθεται οριστικά εκτός μάχης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League στις 21 Οκτωβρίου, ενώ δεδομένα απόντες θα είναι και οι Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία και Γκάβι. Για τον Όλμο, η συμμετοχή του στο Clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης (26/10) είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη.

Από εκεί και πέρα, μέρα με τη μέρα κρίνεται η συμμετοχή των Γιαμάλ, Ραφίνια, Φερμίν Λόπες, ενώ ο Φεράν Τόρες, που επίσης αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ισπανίας, είναι και αυτός αμφίβολος.