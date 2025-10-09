Λίγοι ξέρουν ή θυμούνται ότι η UEFA είχε αρνηθεί πέρυσι το αίτημα του Παναθηναϊκού για αντικατάσταση του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ στην «ευρωπαϊκή» λίστα του, αλλά το τραγικό γεγονός και ο παραλογισμός του σχετικού «απόλυτου» έως τότε κανονισμού καταργήθηκε ένα χρόνο μετά...

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει μήνες πριν από εκείνη την «καταραμένη» βραδιά της 9ης Οκτωβρίου 2024, όταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ άφησε την τελευταία πνοή του στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Αρκετές ήταν οι ομάδες οι οποίες είχαν αιτηθεί στην UEFA την αντικατάσταση στην «ευρωπαϊκή» τους λίστα παικτών που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και επρόκειτο να απουσιάσουν από ολόκληρη τη σεζόν ή τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο.

Παίκτες οι οποίοι έμπαιναν στο χειρουργείο (συνήθως με ρήξη χιαστού) και "έχαναν" ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περιόδου, Ομως το πιο σημαντικό γεγονός που οδήγησε την UEFA οριστικά πια στην απόφαση για αντικατάσταση παικτών ήταν το γεγονός ότι βάσει κανονισμού δεν είχε γίνει από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού να αντικαταστήσει στη λίστα του έναν παίκτη που είχε χάσει τη ζωή του! Τα στελέχη της συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν παράλογο, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι βάσει κανονισμού, τον οποίο τροποποίησαν.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον αδόκητο χαμό του "Starman" και ισχύει για πρώτη φορά από εφέτος.



Προβλέπεται μεταξύ άλλων...

Τραυματισμός ή ασθένεια θεωρούνται «μακροχρόνιοι» (long‑term) τραυματισμοί αν διαρκούν τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα που συνέβησαν.

Η αντικατάσταση αφορά αποκλειστικά παίκτη που έχει δηλωθεί στη λίστα Α των ομάδων.

Η όποια μπορεί να γίνει μέχρι και την 6η αγωνιστική των League Phase, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο.

Αν ο παίκτης αναρρώσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου, παραμένει εκτός λίστας μέχρι να συμπληρωθούν 60 μέρες απουσίας.

Όταν ο τραυματίας/ασθενής παίκτης αναρρώσει και είναι ξανά διαθέσιμος, μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα του και ο αντικαταστάτης του πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα.

*Θυμίζουμε ότι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου καθιερώθηκε ως απότοκο της περιόδου του κορονοϊού: οι πέντε αντικαταστάσεις παικτών κατά τη διάρκεια των αγώνων, αντί τριών.