«Διχασμένη ομάδα»: Διεθνή ΜΜΕ τα... χώνουν στην Μπαρτσελόνα

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έφυγαν με το διπλό (1-2, 1/10) από την Βαρκελώνη και τα κορυφαία ΜΜΕ αποθεώνουν την ομάδα του Λουίς Ενρίκε και να τα...χώνουν στους Καταλανούς.

Τι και αν ταξίδεψε στη Βαρκελώνη χωρίς τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, τον πιο έμπειρο παίκτη της, Μαρκίνιος, αλλά και τους δυο... συμπαραστάτες του Γάλλου στην επίθεση, Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Ντεσιρέ Ντουέ;

Η Παρί Σεν Ζερμέν με μια πραγματική εμφάνιση πρωταθλήτριας για περισσότερο από μια ώρα, ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 (Φεράν Τόρες, 19') και με τα γκολ των Μαγιουλού (38') και Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις του ματς, έφυγε με σπουδαίο διπλό από το «Μονζουίκ» επί της Μπαρτσελόνα.

Η αρμάδα του Λουίς Ενρίκε έπαιξε όντως σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων αυτή τη στιγμή, «έσβησε» τις απουσίες της και έδωσε ένα πραγματικό μήνυμα στον Χάνσι Φλικ και τους παίκτες του. Αναμενόμενα λοιπόν, τα κορυφαία ΜΜΕ τα «έψαλλαν» στους πρωταθλητές Ισπανίας, χαρακτηρίζοντας την Μπάρτσα ως «διχασμένη» και «ευάλωτη» ομάδα.

Συγκεκριμένα, η Le Parisien ανέφερε πως η Παρί «δίδαξε» ένα μάθημα στην Μπαρτσελόνα, αναφέροντας πως ο γαλλικός σύλλογος πήρε τα ηνία του ματς και έδειξε ποια ομάδα είναι η κορυφαία στην Ευρώπη. Το ESPN έκανε λόγο για μια Μπάρτσα δίχως αποθέματα ενέργειας στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Bild άσκησε κριτική στον Φλικ, λέγοντας ότι η ομάδα του έχασε την ορμή της.

Το Athletic στάθηκε στην αμυντική αδυναμία των Καταλανών, γράφοντας το χαρακτηριστικό «ευάλωτη» και τέλος το The New News τόνισε πως η συγκεκριμένη ήττα θα αποτελέσει σημαντική πληγή για τους «μπλαουγκράνα».