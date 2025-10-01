Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε νικήτρια στη γιγαντομαχία της Βαρκελώνης, καθώς παρά το προβάδισμα της Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή στο φινάλε και βρυχήθηκε σε καταλανικό έδαφος (1-2).

Με την πυγμή και την ποιότητα της πρωταθλήτριας Ευρώπης! Η Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε στη Μπαρτσελόνα ποιος είναι το αφεντικό στη ματσάρα της Βαρκελώνης και με ανατροπή στις καθυστερήσεις πήρε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Champions League, υποτάσσοντας τους ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ με... δήμιο τον Γκονζάλο Ράμος στο 90΄για το τελικό 2-1.

Η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη πάντως που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και άγγιξε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο 14, όταν έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Γιαμάλ με το εξωτερικό, ο Φεράν Τόρες απέφυγε τον Σεβαλιέ αλλά ο Ζαμπαρνί με καθοριστικό τάκλιν έκοψε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή. Πέντε λεπτά αργότερα ωστόσο ο Ισπανός βρήκε δίχτυα.

Έπειτα από αβίαστο λάθος του Βιτίνια στον χώρο του άξονα, οι Μπλαουγκράνα έκλεψαν ψηλά και ο Ράσφορντ με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Φεράν Τόρες στην καρδιά της περιοχής που εκτέλεσε με προβολή για το 1-0 στο 19΄. Η Μπαρτσελόνα ενέτεινε την πίεση που δεν μεταφράστηκε ωστόσο σε καθαρές ευκαιρίες, με την Παρί τελικά να βρίσκει τη λύση κόντρα στη ροή. Αφού ο Χακίμι είχε απειλήσει για πρώτη φορά για τους Παριζιάνους με φάουλ που έδιωξε ο Σέζνι στο 30΄, οκτώ λεπτά αργότερα ο Μαγιουλού βρέθηκε σε θέση βολής μετά από τρομερό σλάλομ του Νούνο Μέντες και νίκησε τον Πολωνό γκολκίπερ στο τετ-α-τετ για το 1-1.

Ανατροπή στο 90΄με υπογραφή Γκονζάλο Ράμος

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα με την Παρί να πατάει με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο γήπεδο και να παράγει ευκαιρίες στα καρέ των Μπλαουγκράνα, αν και η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία του β΄μέρους ανήκε στους γηπεδούχους. Στο 64΄συγκεκριμένα η μπάλα στρώθηκε στον Ντάνι Όλμο - με τον Σεβαλιέ εκτός εστίας -όμως ο Χακίμι έβαλε το σωτήριο μπλοκ για να κρατήσει την ισορροπία.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Παρί πήρε για τα καλά τα ηνία και πίεζε για το γκολ της νίκης, το άγγιξε στο 84΄σε δοκάρι του Λι-Κανγκ-Ιν και τελικά το βρήκε στο 90΄. Έπειτα από όμορφη μπαλιά του Χακίμι προς τον αμαρκάριστο Γκονζάλο Ράμος, ο Πορτογάλος εκτέλεσε τον Σέζνι στο τετ-α-τετ για να χαρίσει το τρίποντο στην Παρί και να προκαλέσει την έκρηξη του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία (86΄Κρίστενσεν), Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν (72΄Μπαλντέ), Πέδρι (79΄Μπερνάλ), Ντε Γιόνγκ, Ράσφορντ (72΄Λεβαντόφσκι), Ντάνι Όλμο (72΄Κασάδο), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (72΄Γκονζάλο Ράμος), Ζαΐρ-Εμερί, Εμπαγιέ (65΄Λούκας Ερναντές), Μπαρκολά (80΄Εντζαντού), Μαγιουλού (80΄Λι-Κανγκ-ιν)