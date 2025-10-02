Οργισμένος ο Χάαλαντ μετά το «Χ» της Σίτι στο Μονακό: «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και δεν αξίζαμε τη νίκη»
Η Μονακό στέρησε τη νίκη από τη Μάντσεστερ Σίτι, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει στο 90’ με εύστοχο πέναλτι του Έρικ Ντάιερ στο φινάλε, κάνοντας τον Πεπ Γκουαρδιόλα έξαλλο με την απόφαση του διαιτητή. Ο Ισπανός κόουτς διαμαρτυρήθηκε έντονα, ωστόσο διαφορετική άποψη είχε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που παραδέχθηκε ότι η εικόνα των Citizens ήταν κατώτερη των περιστάσεων στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο 25χρονος σκόραρε και τα δύο γκολ της Σίτι, ωστόσο μετά το ματς δεν μάσησε τα λόγια του για το τελικό αποτέλεσμα. Ο Νορβηγός φορ εμφανίστηκε απογοητευμένος στην κάμερα του TNT Sports, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν άξιζε να πάρει το τρίποντο. «Δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν κερδίσαμε. Κάναμε πράγματα περιττά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε αρκετά καλά, δεν το αξίζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Χάαλαντ στάθηκε και στο ότι η Σίτι δεν πίεσε όσο έπρεπε στο δεύτερο μέρος, σε αντίθεση με το πρώτο, όπου έδειξε ένα πιο επιθετικό πρόσωπο. Οσον αφορά το πέναλτι των Μονεγάσκών, το οποίο τούς στέρησε τη νίκη, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το να κλωτσάς κάποιον στο πρόσωπο καθιστά παράβαση, αλλά υπογράμμισε ότι δεν είχε πλήρη εικόνα της συγκεκριμένης φάσης.
Το νέο ρεκόρ του Χάαλαντ
Αξίζει να σημειωθεί πως με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Μονακό, ο Νορβηγός στράικερ έφτασε τα 52 σε μόλις 50 εμφανίσεις στο Champions League, ξεπερνώντας τα συνολικά τέρματα ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Άντερλεχτ, η Λιλ στις πρώτες 50 παρουσίες στη διοργάνωση.
9 - Erling Haaland has outscored nine teams for goals in their first 50 UEFA Champions League games - Haaland has 52 goals, more than Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moscow and Panathinaikos managed in their first 50. Machine. pic.twitter.com/ZULgFe7zXi— OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2025
