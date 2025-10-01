Τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ήταν αρκετά για τη Μάντσεστερ Σίτι που έμεινε στην ισοπαλία με τη Μονακό (2-2). Τα πρώτα τους τρίποντα στο Champions League πανηγύρισαν η Νάπολι και η Ντόρτμουντ.

Ένας Χάαλαντ... δεν φέρνει την άνοιξη, ακόμα κι όταν σκοράρει δύο γκολ! Η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη την πρώτη της απώλεια στο φετινό Champions League, αφού έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Μονακό. Αντίθετα, τα πρώτα τους χαμόγελα στη διοργάνωση βρήκαν η Νάπολι και η Ντόρτμουντ που έφτασαν σε εντός έδρας νίκες απέναντι στις Σπόρτινγκ και Αθλέτικ Μπιλμπάο. Δεν μπόρεσε να πάρει νίκη στην Ισπανία η Γιουβέντους, που συμβιβάστηκε με την ισοπαλία στην έδρα της Βιγιαρεάλ.

Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Ματσάρα χωρίς νικητή στο Μονακό, εκεί όπου η ομώνυμη ομάδα έκανε... χαλάστρα στο 90' στη Μάντσεστερ Σίτι για να της αποσπάσει την ισοπαλία με το τελικό 2-2. Οι Άγγλοι είχαν πάρει το προβάδισμα στο 15΄με τσίμπημα του Χάαλαντ πάνω από τον αντίαλο γκολκίπερ, όμως οι Μονεγάσκοι απάντησαν τρία λεπτά αργότερα με σουτάρα του Τέζε έξω από την περιοχή που καρφώθηκε στο παραθυράκι της εστίας. Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου ωστόσο ο Χάαλαντ έβαλε ξανά μπροστά τη Μάντσερστερ Σίτι, η οποία διατηρούσε το προβάδισμα στο β΄μέρος, όμως όλα κατέρρευσαν στο 90΄. Σε εκείνο το σημείο η Μονακό κέρδισε πέναλτι σε προβολή του Ρούμπεν Ντίας, με τον Ντάιερ να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι και να νικάει τον Ντοναρούμα για το τελικό 2-2.

Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 2-2

Σε ένα απίθανο ματς στην Ισπανία, Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ με τον Μικαουτάτζε στο 18' και είχαν δοκάρι λίγο αργότερα με τον ίδιο παίκτη. Η Γιουβέντους προσπάθησε να απαντήσει, έχασε καλές ευκαιρίες με τον Καμπιάσο, ενώ ο Ντέιβιντ δεν μπόρεσε σε κενή εστία να σκοράρει. Η είσοδος του Κονσεϊσάο άλλαξε τη μοίρα του ματς και στο 49' ήρθε το 1-1 με ένα τρομερό ψαλίδι του Γκάτι. Σε επτά λεπτά είχε ολοκληρωθεί η ανατροπή, με σκόρερ τον Κονσεϊσάο. Ωστόσο, η Βιγιαρεάλ «έκλεψε» τον βαθμό στις καθυστερήσεις με σκόρερ τον Βέιγκα.

Λεβερκούζεν - PSV 1-1

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς στη Γερμανία ανάμεσα στη Λεβερκούζεν και την PSV, με τις δυο ομάδες να χάνουν ευκαιρίες, αλλά να μην παίρνουν το πολυπόθητο τρίποντο. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, βρήκαν δίχτυα με τον Πέρισιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στην επανάληψη, η Λεβερκούζεν ήταν πιο καλή και στο 65' σκόραρε με τον Κοφάν. Ωστόσο, επτά λεπτά αργότερα ο Σαϊμπάρι διαμόρφωσε το 1-1.





Ντόρτμουντ - Αθλέτικ 4-1

Η Ντόρτμουντ ήταν επιβλητική στη 2η στροφή της League Phase, διέσυρε με 4-1 την Αθλέτικ και την άφησε χωρίς νίκη. Στο 28ο λεπτό ο Σβένσον άνοιξε το σκορ, ενώ στο 50' ο Τσουκουεμέκα πέτυχε το 2-0. Οι Βάσκοι έβγαλαν αντίδραση και ο Γκουρουθέτα μείωσε σε 2-1. Ωστόσο, οι Βεστφαλοί ήταν συγκεντρωμένοι, δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και στο 82΄ο Γκιρασί σημείωσε το 3-1. Το 4-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπραντ.

Νάπολι - Σπόρτινγκ 2-1

Ο Χόιλουντ «καθάρισε» για τη Νάπολι και της χάρισε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό Champions League. Οι Παρτενοπέι «πλήγωσαν» τον Φώτη Ιωαννίδη (βασικός) και τον Γιώργο Βαγιαννίδη (δεν αγωνίστηκε) και επικράτησαν 2-1 της Σπόρτινγκ μέσα στο «Μαραντόνα» για να ανάψουν τις ευρωπαϊκές τους μηχανές.

Η ομάδα του Κόντε μπήκε καλύτερα στο ματς και άνοιξε το σκορ με ωραίο τελείωμα του Χόιλουντ μετά την ασίστ του Ντε Μπρόινε στο 36'. Και μπορεί στο 62' οι Πορτογάλοι να ισοφάρισαν με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σουάρες, όμως η συνεργασία του Δανού και του Βέλγου επανήλφθηκε στο 79' και ο πρώτος με άψογη κεφαλιά χάρισε το σημαντικότατο τρίποντο στη Νάπολι.