Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι: Απάντησε με γκολάρα στην... γκολάρα του Χάαλαντ ο Τέζε (vid)
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνέχισε το... βιολί του, αλλά ο Γιόρνταν Τέζε φρόντισε να «σβήσει» το γκολ του και να ισοφαρίσει για τη Μονακό κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.
Μέσα σε τρία λεπτά, δύο γκολάρες στο Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι γιατί αυτό είναι το Champions League. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σήκωσε το πόδι του στον Θεό και με φοβερό τελείωμα κρέμασε τον Κον για το 1-0 των Citizens στο 15'. Η απάντηση πάντως ήταν άμεση και αντίστοιχα εντυπωσιακή. Στο 18' ο Γιόρνταν Τέζε με φανταστικό τελείωμα εκτός περιοχής νίκησε τον Ντοναρούμα και ισοφάρισε.
