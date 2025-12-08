Ο Τσάμπι Αλόνσο εκτός από το... τελεσίγραφο έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τραυματισμών, με τον Μπαπέ να μπαίνει κι αυτός στη λίστα.

Σε… αδιέξοδο βρίσκεται ο Τσάμπι Αλόνσο και για πολλούς το παιχνίδι με τη Σίτι είναι κομβικό για το μέλλον του. Πέρα από την κριτική και τα… χαμένα αποδυτήρια, ο Ισπανός τεχνικός καλείται να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τραυματισμών.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έσπασε δάχτυλο του αριστερού του χεριού στο ματς με τη Θέλτα, έπειτα από άσχημη πτώση. Ο Γάλλος πονάει αρκετά, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει φόβος να χάσει την αναμέτρηση. Θα χρειαστεί όμως να διαχειριστεί την έντονη ενόχληση. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε με το τεχνικό τιμ και αποφάσισε να αγωνιστεί έτσι κόντρα στη Σίτι. Το βράδυ της Τετάρτης θα είναι στο βασικό σχήμα, με επίδεσμο στο δάχτυλο και φαρμακευτική αγωγή.

Θυμίζουμε ότι ο Χάουσεν είναι εκτός πλάνων, ενώ ο Καμαβινγκά έχει κάποιες πιθανότητες να προλάβει, αλλά ελάχιστες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ρούντιγκερ, Βαλβέρδε και Μπέλιγχαμ τελείωσαν το χθεσινό ματς με την ομάδα του Βίγκο με μυϊκές ενοχλήσεις, πολύ ήπιες, αλλά υπαρκτές.

Φυσικά, το μεγαλύτερο σοκ παραμένει ο σοβαρός τραυματισμός του Μιλιτάο, ο οποίος θα μείνει εκτός για τέσσερις μήνες. Ο Βραζιλιάνος στόπερ υπέστη ρήξη στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού