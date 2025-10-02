Μαρτινέλι: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες»
Η Άρσεναλ κατάφερε να... ξορκίσει τα μάγια και επικράτησε του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με 2-0 για την 2η αγωνιστική του League Phase του Champions League.
Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης στο 12ο λεπτό όταν εκμεταλλεύτηκε το δοκάρι που είχε ο Γιόκερες και εκτέλεσε σε κενή εστία, βάζοντας τις βάσεις για το 2/2 των Λονδρέζων στη διοργάνωση.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εκθείασε την προσπάθεια των Πειραιωτών και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.
«Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες, αλλά αυτό είναι το Champions League. Παίζουμε για την Άρσεναλ και θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι της σεζόν και όλα τα τρόπαια που μπορούμε».
