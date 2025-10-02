Η βραδιά στο Λονδίνο σε επίπεδο αποτελέσματος εξελίχθηκε αρνητικά αλλά αυτός ο Ολυμπιακός αξίζει ένα credit για την προσπάθειά του και τις στιγμές του κόντρα στην Άρσεναλ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Η αγωνιστική αποστολή του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Άρσεναλ ήταν εξαρχής πολύ δύσκολη. Φοβερά δύσκολη. Είχε απέναντί του μία απίστευτα δυνατή ομάδα. Ομάδα του υψηλότερου δυνατού επιπέδου και εκ των κορυφαίων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεδομένα ήταν ο αγώνας με τον πιο μεγάλο συντελεστή δυσκολίας ως τώρα - για φέτος - για τους Ερυθρόλευκους και ως προς την Ευρώπη και συνολικά.

Ο Ολυμπιακός παρά το αρχικό σοκ το 1-0 βρήκε το ψυχικό και αγωνιστικό σθένος να ψάξει και να βρει αντίδραση καθώς και κάνει το 1-1 πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν τον Ποντένσε μέσα στις 2 τοπ φάσεις τους στο πρώτο ημίχρονο χωρίς όμως να τα καταφέρουν και ενώ ο γκολκίπερ Σάγια ήταν σε εξαιρετική ημέρα.

Στο δε β' μέρος έγιναν κάπως ανάποδα τα πράγματα. Πρώτα ο Ολυμπιακός είχε ακυρωθέν γκολ και τη μεγάλη φάση του Τσικίνιο (κυρίως αυτήν) και στη συνέχεια ήρθε το 2-0 από τον Σάκα στις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός έχει να κρατήσει αρκετά πράγματα από αυτό το παιχνίδι. Δικαίως θα έχει να το θυμάται ότι ζόρισε κοτζάμ Άρσεναλ και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να της είχε πάρει την ισοπαλία. Προφανώς και η Άρσεναλ έδειξε τη μεγάλη της ποιότητα, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές των Πρωταθλητών Ελλάδας έκαναν τεράστια προσπάθεια και έχοντας ιδιαίτερα καλά διαστήματα στον αγώνα και ενώ γενικά έχουν κάνει ένα καλύτερο 2ο μέρος από το πρώτο.

Ο Μεντιλίμπαρ το είπε με τον τρόπο του σε σχέση με τον αγώνα αυτόν για ότι ο Αρτέτα ανέφερε πως ο Ολυμπιακός άγχωσε την Άρσεναλ και ότι αυτό είναι ένα παράσημο ότι «ναι παρόλο που δεν είναι ίσως ωραίο να το ακούει αυτό κάποιος ότι συμβιβάζεσαι με αυτό, γιατί μπορεί να νομίζει ότι δεν ήρθαμε εδώ να κερδίσουμε το ματς, αλλά μόνο για να αγχώσουμε τον αντίπαλο. Το γεγονός όμως ότι τους πιέσαμε και προσπαθήσαμε να τους ισοφαρίσουμε είναι κάτι που μας άρεσε και μας ικανοποιεί.

Όμως το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνουμε από το ματς αυτό, είναι ότι στα επόμενα ματς πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί δείξαμε ότι μπορούμε να αγωνιστούμε καλά και στα επόμενα παιχνίδια είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε καλύτερα γιατί είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε και παρουσιαστήκαμε στο παιχνίδι αυτό». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αυτή η εμφάνιση μπορεί να αποτελέσει βάση για τα επόμενα παιχνίδια και για να έρθουν νικηφόρα αποτελέσματα σε επίπεδο Ευρώπης.

Κανείς δεν χαίρεται ή πανηγυρίζει ήττες αλλά η αναγνώριση του κόσμου έχει μεγάλη αξία

Ο Ολυμπιακός με τα αγωνιστικά ζόρια που έβαλε στην Άρσεναλ κέρδισε και το χειροκρότημα του κόσμου του. Ο κόσμος που βρέθηκε στο Λονδίνο (σχεδόν 3.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού ήταν στο γήπεδο) περίμενε τους παίκτες μετά τον αγώνα για να τους δείξει το πόσο του άρεσε η εμφάνισή τους και η προσπάθειά τους και αυτό έχει την ξεχωριστή και μεγάλη αξία του σε ένα διάστημα που οι Ερυθρόλευκοι θα συνεχίσουν να έχουν απαιτητικούς αγώνες και δύσκολο πρόγραμμα.

Ο κόσμος των νταμπλούχων Ελλάδας εκτίμησε το πόσο πολύ πάλεψαν και σαν λιοντάρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το σκέλος στάθηκε εξάλλου ανάμεσα στα άλλα και ο Βαγγέλης Μαρινάκης . Στο ότι οι παίκτες των Πειραιωτών έκαναν τον κόσμο τους να νιώσει περήφανος σε έναν αγώνα που θα έχουν να τον θυμούνται παρά την ήττα.

Ορθώς ζητά πέναλτι ο Ελ Καμπί

Ως προς το διαιτητικό σκέλος ο Ελ Καμπί - έτσι όπως είδα εγώ τη φάση από το ριπλέι - έχει δίκιο να ζητά παράβαση τη στιγμή που ο Γουάιτ τον κλωτσά χαμηλά στο πόδι του. Δεν υπάρχει καμία επαφή του Γουάιτ με τη μπάλα σε εκείνη τη χρονική συνθήκη παρά μόνο ότι χτυπά το πόδι του Ελ Καμπί. Γενικά ο Γάλλος Λετεσιέ δεν είχε και τόσο καλή βραδιά και σε υποδείξεις φάουλ και από πλευράς καρτών. Η συγκεκριμένη περίπτωση / παράβαση βέβαια δεν έχει να κάνει με τα φάουλ. Είναι μία παράβαση εντός περιοχής που δεν δόθηκε.

ΥΓ Πολλά μπράβο για άλλη μία φορά στους Νέους του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη νίκη εκτός με την Άρσεναλ με 1-2 δείχνοντας και τη δυναμική τους και την προοπτική τους αλλά και ότι εξακολουθεί να υπάρχει μία πολύ καλή μαγιά και στη μετά της κατάκτησης του Youth League εποχή.

ΥΓ 2 Τι και ήταν ήρθε από τον πάγκο; Ο Σιπιόνι έκανε ξανά διαφορά φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Απλά μία εξαιρετική μεταγραφή που έχει να δώσει ακόμα πολλά.