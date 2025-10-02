Οι Καταλανοί μπορεί να ηττήθηκαν εντός έδρας με 1-2 από τους πρωταθλητές Ευρώπης το βράδυ της Τετάρτης (1/10), ωστόσο «έσπασαν» ένα ρεκόρ που κρατούσε 81 ολόκληρα χρόνια!

Πραγματοποιώντας μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της επί εποχής Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παρότι προηγήθηκε με εκπληκτικό σε συνδυασμό γκολ του Φεράν Τόρες στο 19ο λεπτό, η πρωταθλήτρια Ισπανίας είδε τον Μαγιουλού να ισοφαρίζει σε 1-1 (38'), την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει τον έλεγχο του ματς και εν τέλει το τρίποντο, με γκολ στις καθυστερήσεις (90+1') από τον Γκονσάλο Ράμος. Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» έγραψαν μια σπουδαία επίδοση.

Με το γκολ που σημείωσαν, έφτασαν τα 45 συνεχόμενα ματς που πετυχαίνουν τουλάχιστον ένα γκολ, ξεπερνώντας έτσι την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους, που κρατούσε από το μακρινό 1944 (44 ματς). Σε αυτούς τους 45 αγώνες, οι παίκτες του Φλικ έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα 127 φορές, δηλαδή σχεδόν 3 γκολ ανά ματς (2.82).

45 - Barcelona have scored in each of their last 45 matches in all competitions (127 goals), achieving the best scoring streak in their history, surpassing the 44 matches between November 1942 and February 1944. Machine. pic.twitter.com/O0IrgYyCU6 — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2025

Το ρεκόρ της Παρί στην Βαρκελώνη

Δεν έκανε όμως μόνο η Μπάρτσα ρεκόρ στο συγκεκριμένο ματς. Και η αρμάδα του Ενρίκε έγραψε ιστορία στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που κερδίζει τους Καταλανούς μέσα στο σπίτι τους 3 διαδοχικές φορές.

Είχαν προηγηθεί το 1-4 της σεζόν 2020-2021, ενώ το ίδιο σκορ επαναλήφθηκε και πρόπερσι (2023-2024), όταν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ήταν ο Τσάβι.