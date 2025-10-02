Τζολάκης: «Δώσαμε ό,τι είχαμε, είμαι περήφανος»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είχε σπουδαία εικόνα, αλλά η τύχη και η ποιότητα της Άρσεναλ έκριναν το ματς.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έδωσε τη δική του μάχη για να φύγει αήττητος ο Ολυμπιακός από το Λονδίνο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο διεθνής τερματοφύλακας των Πειραιωτών μετά το ματς με την Άρσεναλ μίλησε:

Για το παιχνίδι: «Δυστυχώς δεν πήραμε κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Χάσαμε ευκαιρίες. Λίγο η έλλειψη της τύχης και η ποιότητα του αντιπάλου δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε το ματς. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου, δώσαμε ό,τι είχαμε θεωρώ. Θα προσπαθήσουμε να παλέψουμε για τη συνέχεια».

Για την εικόνα της ομάδας: «Η εικόνα μετά από ένα σημείο είναι καλή αλλά αν δεν μετουσιωθεί σε βαθμούς και αποτελέσματα δεν θα προχωρήσουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε τους αντιπάλους στα μάτια και να πάρουμε αποτελέσματα».

Για το αν θα συνεχίσει να βλέπει τη σεζόν παιχνίδι με παιχνίδι, όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα πάμε στη Βαρκελώνη για να κάνουμε κάτι μεγάλο. Γνωρίζουμε την ποιότητα της Μπαρτσελόνα, αλλά θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό».