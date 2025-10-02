Ολυμπιακός: Πότε είναι το ματς των ερυθρόλευκων με την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Άρσεναλ εκτός έδρας με 2-0 και η επόμενη αποστολή του έχει ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Οι Πειραιώτες για την τρίτη αγωνιστική του League Phase του Champions League, θα φιλοξενηθούν από την Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19.45 και θα διεξαχθεί στο Καμπ Νου!
Θα είναι το πρώτο ματς στην κορυφαία διοργάνωση, στην επιστροφή των Καταλανών στο σπίτι τους και αντίπαλός τους θα είναι ο Ολυμπιακός.
