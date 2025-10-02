Αρτέτα: «Ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια για το παιχνίδι του»

Ο Μικέλ Αρτέτα έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εμφάνισή του και ανέφερε πως οι Πειραιώτες δυσκόλεψαν την Άρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο οι Πειραιώτες προσπάθησαν και με το παραπάνω. Αυτό είπε και ο τεχνικός των «κανονιέρηδων«, Μικέλ Αρτέτα ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρολεύκους» λέγοντας επίσης πως δυσκόλεψαν την ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο νεαρός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Ήταν κάτι όμως που το περιμέναμε. Βάλαμε το γκολ, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε, έκανε ευκαιρίες και μας δυσκόλεψε. Ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του».