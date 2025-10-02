Αρτέτα: «Ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια για το παιχνίδι του»
Ο Ολυμπιακός μπορεί να γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο οι Πειραιώτες προσπάθησαν και με το παραπάνω. Αυτό είπε και ο τεχνικός των «κανονιέρηδων«, Μικέλ Αρτέτα ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρολεύκους» λέγοντας επίσης πως δυσκόλεψαν την ομάδα του.
Συγκεκριμένα ο νεαρός τεχνικός ανέφερε τα εξής: «Πολύ δύσκολος αντίπαλος ο Ολυμπιακός. Ήταν κάτι όμως που το περιμέναμε. Βάλαμε το γκολ, όμως ο Ολυμπιακός ανέβηκε, έκανε ευκαιρίες και μας δυσκόλεψε. Ωστόσο καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το παιχνίδι του».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.