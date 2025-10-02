Ρέτσος: «Σε ένα γήπεδο 60.000 ακούγονταν οι 3.000 Ολυμπιακοί»

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για τη δυναμική υποστήριξη από τον κόσμο της ομάδας στην ήττα από την Αρσεναλ στο Emirates.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε δύσκολα με 2-0 από την Άρσεναλ στο emirates, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να αποθεώνει τον κόσμο των ερυθρόλευκων με δηλώσεις του στο Mega μετά το ματς.

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Είχαμε πει ότι θα κάναμε το παιχνίδι μας και δεν θα καθόμασταν πίσω. Η Αρσεναλ είναι μια ποιοτική ομάδα, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε. Η προσπάθεια ήταν καλή, αν και δεν είμαστε ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη», σχολίασε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ήρθαμε για πλάκα, ούτε να περάσουμε τη μέρα μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο. είναι σημαντικό που έχουμε δίπλα τον κόσμο μας. Σε ένα γήπεδο 60.000 ακούγονταν οι 3.000 Ολυμπιακοί».