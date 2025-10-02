Άρσεναλ - Ολυμπιακός 2-0: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στο Emirates, αλλά η ποιότητα της Άρσεναλ έκρινε το ματς.
Ο φοβερός Γιόκερες στο 12' πήρε την κάθετη πάσα, ανάμεσα σε Κοστίνια και Πιρόλα έμεινε όρθιος και πλάσαρε, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και ο Μαρτινέλι από κοντά έκανε το 1-0.
Στο 20' ο Ο Ολυμπιακός άγγιξε το 1-1 με τον Ποντένσε, αλλά τον σταμάτησε ο Ράγια, ενώ απείλησε και με τον Ελ Καμπί στο 37'. Η Άρσεναλ με τη σειρά της είχε ευκαιρίες με τους Γιόκερες, Τροσάρ για το 2-0.
Ο Βέλγος εξτρέμ είχε δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο για τους Λονδρέζους, όμως, ήταν άστοχος στην πρώτη και τον σταμάτησε ο Πιρόλα τη δεύτερη φορά.
Στο 67' ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Τσικίνιο, αλλά ήταν οφσάιντ ο Ελ Καμπί που έκανε την κεφαλιά κι απέκρουσε αρχικά ο Ράγια. Η Άρσεναλ κλείδωσε τελικά τη νίκη με σουτ από αριστερά του Σάκα, που πέρασε κάτω από το σώμα του Τζολάκη.
Δείτε τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.