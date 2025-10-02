Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από το ματς στο Emirates, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-0 από την Άρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στο Emirates, αλλά η ποιότητα της Άρσεναλ έκρινε το ματς.

Ο φοβερός Γιόκερες στο 12' πήρε την κάθετη πάσα, ανάμεσα σε Κοστίνια και Πιρόλα έμεινε όρθιος και πλάσαρε, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και ο Μαρτινέλι από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 20' ο Ο Ολυμπιακός άγγιξε το 1-1 με τον Ποντένσε, αλλά τον σταμάτησε ο Ράγια, ενώ απείλησε και με τον Ελ Καμπί στο 37'. Η Άρσεναλ με τη σειρά της είχε ευκαιρίες με τους Γιόκερες, Τροσάρ για το 2-0.

Ο Βέλγος εξτρέμ είχε δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο για τους Λονδρέζους, όμως, ήταν άστοχος στην πρώτη και τον σταμάτησε ο Πιρόλα τη δεύτερη φορά.

Στο 67' ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Τσικίνιο, αλλά ήταν οφσάιντ ο Ελ Καμπί που έκανε την κεφαλιά κι απέκρουσε αρχικά ο Ράγια. Η Άρσεναλ κλείδωσε τελικά τη νίκη με σουτ από αριστερά του Σάκα, που πέρασε κάτω από το σώμα του Τζολάκη.

Δείτε τα highlights του αγώνα