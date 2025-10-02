Champions League: Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική, 29ος ο Ολυμπιακός
Για ακόμα ένα βράδυ το Champions League ήταν γεμάτο δράση. Όχι μόνο στον Λονδίνο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Άρσεναλ, μένοντας με έναν βαθμό, αλλά σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Η ματσάρα στη Βαρκελώνη ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν είδε τους Παριζιάνους να παίρνουν σπουδαίο «διπλό» και να κάνουν το 2/2 στη διοργάνωση, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε να φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Μονακό κι συμβιβάστηκε με την ισοπαλία.
«Ατίθαση» η Ντόρτμουντ, διέλυσε με τεσσάρα την Αθλέτικ Μπιλμπάο και πήρε την πρώτη της νίκη, με τη Νάπολι να «λυγίζει» τη Σπόρτινγκ στην Ιταλία χάρη σε δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ και να κάνει... σεφτέ στις νίκες. Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής.
Η βαθμολογία του Champions League
1. Μπάγερν Μονάχου 6 (8-2)
2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)
3. Παρί Σεν Ζερμέν 6 (6-1)
4. Ίντερ 6 (5-0)
5. Άρσεναλ 6 (4-0)
6. Καραμπάγκ 6 (5-2)
7. Ντόρτμουντ 4 (8-5)
8. Μάντσεστερ Σίτι 4 (4-2)
----------------------
9. Τότεναμ 4 (3-2)
10. Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2)
11. Νιούκαστλ 3 (5-2)
12. Μαρσέιγ 3 (5-2)
13. Μπριζ 3 (5-3)
14. Σπόρτινγκ 3 (5-3)
15. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
16. Μπαρτσελόνα 3 (3-3)
17. Λίβερπουλ 3 (3-3)
18. Νάπολι 3 (2-3)
19. Τσέλσι 3 (2-3)
20. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-5)
21. Αταλάντα 3 (2-5)
22. Γαλατασαράι 3 (2-5)
-----------------------
23. Γιουβέντους 2 (6-6)
24. Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-4)
25. Λεβερκούζεν 2 (3-3)
26. Βιγιαρεάλ 1 (2-3)
27. Αϊντχόφεν 1 (2-4)
28. Κοπεγχάγη 1 (2-4)
29. Ολυμπιακός 1 (0-2)
30. Μονακό 1 (3-6)
31. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)
32. Πάφος 1 (1-5)
33. Μπενφίκα 0 (2-4)
34. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (1-6)
35. Άγιαξ 0 (0-6)
36. Καϊράτ 0 (1-9)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21/10- 19:45)
- Καϊράτ - Πάφος (21/10 - 19:45)
- Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 - 22:00)
- Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 - 22:00)
- Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (21/10 - 22:00)
- Νιούκαστλ - Μπενφίκα (21/10 - 22:00)
- Αϊντχόφεν - Νάπολι (21/10 - 22:00)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ (21/10 - 22:00)
- Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (21/10 - 22:00)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (22/10 - 19:45)
- Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (22/10 - 19:45)
- Μονακό - Τότεναμ (22/10 - 22:00)
- Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22/10 - 22:00)
- Τσέλσι - Άγιαξ (22/10 - 22:00)
- Άιντραχτ - Λίβερπουλ (22/10 - 22:00)
- Μπάγερν - Μπριζ (22/10 - 22:00)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22/10 - 22:00)
- Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ (22/10 - 22:00)
