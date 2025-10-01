Ο Όντεγκααρντ στο 82' έφτασε μία ανάσα από το 2-0, αλλά ο Ολυμπιακός σώθηκε από τους Τζολάκη, Ρέτσο.

Τρομερή ευκαρία για το 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό, έχασε η Άρσεναλ στο 82'.

Ο Σάκα από αριστερά πέρασε τον Ορτέγκα και γύρισε στο πέναλτι, όπου πλάσαρε ο Όντεγκααρντ.

Ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά με το πόδι, η μπάλα επέστρεψε στον μεσοεπιθετικό των Λονδρέζων, ο οποίος πλάσαρε ξανά, αλλά τον έκοψε αυτή τη φορά σωτήρια ο Ρέτσος.

Δείτε τη φάση