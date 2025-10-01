Στο 67' ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο Emirates, αλλά το 1-1 δεν έγινε καθώς σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Ο Ελ Καμπί στο 67' πήρε την κεφαλιά, ο Ράγια απέκρουσε και ο Τσικίνιο από κοντά βρήκε δίχτυα. Το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ στον Ελ Καμπί στην αρχή της φάσης, κάτι που επιβεβαίωσε και το VAR αμέσως μετά.