Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Τροσάρ έχασε σημαντική ευκαιρία για το 2-0
Ο Τροσάρ στο 53' πλησίασε το 2-0 για την Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η Άρσεναλ στο 53' κυκλοφόρησε εξαιρετικά τη μπάλα, αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, η τελική προσπάθεια δεν έγινε γκολ.
Η μπάλα έφτασε αριστερά στον Τροσάρ, αλλά ο Βέλγος από καλή θέση αστόχησε στο δεξί φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME, Μαρόπουλος Αλέξανδρος
