Ο Τροσάρ στο 53' πλησίασε το 2-0 για την Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Άρσεναλ στο 53' κυκλοφόρησε εξαιρετικά τη μπάλα, αλλά ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, η τελική προσπάθεια δεν έγινε γκολ.

Η μπάλα έφτασε αριστερά στον Τροσάρ, αλλά ο Βέλγος από καλή θέση αστόχησε στο δεξί φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε.

Δείτε τη φάση