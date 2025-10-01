Ο Μεντιλίμπαρ πήρε κίτρινη κάρτα, ενώ ο Γιόκερες, πλησίασε στο 2-0 στο 31'.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη διάρκεια του πρώτου μέρους είχε παράπονα από τον Λετεσιέ για ορισμένα φάουλ που έκαναν οι παίκτες της Άρσεναλ και δεν τα καταλόγισε.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε έντονα και ο Γάλλος στο 26' έσπευσε να του δείξει κίτρινη κάρτα.

Στο 31', παράλληλα, η Άρσεναλ απείλησε ξανά με τον Γιόκερες. Ο Σουηδός φορ πήρε την κάθετη μπάλα, δεν είδε δεξιά τον Μαρτινέλι και τη στιγμή που πήγε να εκτελέσει, τον έκοψε εκπληκτικά ο Πιρόλα.

