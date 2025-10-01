Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Κίτρινη στον Μεντιλίμπαρ, απείλησε για το 2-0 ο Γιόκερες
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη διάρκεια του πρώτου μέρους είχε παράπονα από τον Λετεσιέ για ορισμένα φάουλ που έκαναν οι παίκτες της Άρσεναλ και δεν τα καταλόγισε.
Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκε έντονα και ο Γάλλος στο 26' έσπευσε να του δείξει κίτρινη κάρτα.
Στο 31', παράλληλα, η Άρσεναλ απείλησε ξανά με τον Γιόκερες. Ο Σουηδός φορ πήρε την κάθετη μπάλα, δεν είδε δεξιά τον Μαρτινέλι και τη στιγμή που πήγε να εκτελέσει, τον έκοψε εκπληκτικά ο Πιρόλα.
Δείτε τη φάση
