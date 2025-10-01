Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε άγγιξε το 1-1, τρομερή απόκρουση του Ράγια

Newsroom
Άρσεναλ - Ολυμπιακός, Ποντένσε

bet365

Τρομερή ευκαιρία με τον Ποντένσε έχασε ο Ολυμπιακός για να ισοφαρίσει την Άρσεναλ.

Ο Ολυμπιακός στο 20' άγγιξε το 1-1 κόντρα στην Άρσεναλ.

Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν τη μπάλα, ο Τσικίνιο από δεξιά έκανε τη σέντρα και ο Ποντένσε στο ύψος του πέναλτι έπιασε με τη μία ένα φοβερό πλασέ με το δεξί, αλλά ο Ράγια απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Δείτε τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού

Δείτε Επίσης

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πάρτι στο «Emirates» από 3.500 οπαδούς των Πειραιωτών
Άρσεναλ - Ολυμπιακός

Νωρίτερα, ο Τσικίνιο έκανε μία εντυπωσιακή ντρίμπλα στον Θουμπιμέντι.

@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα