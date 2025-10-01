Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε άγγιξε το 1-1, τρομερή απόκρουση του Ράγια
Τρομερή ευκαιρία με τον Ποντένσε έχασε ο Ολυμπιακός για να ισοφαρίσει την Άρσεναλ.
Ο Ολυμπιακός στο 20' άγγιξε το 1-1 κόντρα στην Άρσεναλ.
Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν τη μπάλα, ο Τσικίνιο από δεξιά έκανε τη σέντρα και ο Ποντένσε στο ύψος του πέναλτι έπιασε με τη μία ένα φοβερό πλασέ με το δεξί, αλλά ο Ράγια απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Δείτε τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού
Νωρίτερα, ο Τσικίνιο έκανε μία εντυπωσιακή ντρίμπλα στον Θουμπιμέντι.
@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
