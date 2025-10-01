Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα στο Emirates για το ματς με την Άρσεναλ.

Τρέλα για τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο.

Περισσότεροι από 3.500 ερυθρόλευκοι οπαδοί βρίσκονται στο Emirates για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Οι οπαδοί των Πειραιωτών αποθέωσαν την ομάδα στην είσοδό της, ενώ με τα συνθήματα και τα τραγούδια έχουν εντυπωσιάσει τους Άγγλους.

Δείτε βίντεο και φωτορεπορτάζ με την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού