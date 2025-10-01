Ολυμπιακός: Η 11άδα απέναντι στην Άρσεναλ με Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον
Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε τις επιλογές του για τον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο έχοντας βασικούς στον άξονά του τους Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.
Στον πάγκο των Ερυθρόλευκων είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Ταρέμι και Μουζακίτης.
