Ανακοινώθηκε η 11άδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. ΑΓΓΛΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε τις επιλογές του για τον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο έχοντας βασικούς στον άξονά του τους Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Στον πάγκο των Ερυθρόλευκων είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Ταρέμι και Μουζακίτης.