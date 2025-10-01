Γιατί δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά η μάχη των Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ
Το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10, 15:00) οι Νέοι του Ολυμπιακού δίνουν το... σύνθημα στην πρώτη ομάδα, καθώς αντιμετωπίζουν τους αντίστοιχους της Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την 2η αγωνιστική του Youth League.
Ωστόσο, σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 4-0 στο Ρέντη, η συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, γεννώντας ερωτηματικά στους φιλάθλους.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός U19 - Πάφος U19 4-0: «Τυφώνας» οι Ερυθρόλευκοι στην πρεμιέρα του Youth League
Ο λόγος που το ματς δεν μεταδίδεται από κάποιο κανάλι, αφορά τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, η αγγλική παραγωγή επέλεξαν να μην... ασχοληθούν με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο των Νέων, επιλέγεται μονάχα ένα παιχνίδι ώστε να καλυφθεί, με τους αρμόδιους να επιλέγουν το χθεσινό (30/9), ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπενφίκα (5-2).
Επομένως, το συνδρομητικό κανάλι (Cosmote TV) δεν έχει κάποια πρόσβαση στον αγώνα, και έτσι μεταδίδει σε επανάληψη τη μάχη των «μπλε» με τους «Αετούς» σε επανάληψη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.