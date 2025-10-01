Γιατί δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά η μάχη των Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ

Ο λόγος για τον οποίο δεν μεταδίδεται ο αγώνας των Νέων του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την 2η αγωνιστική του Youth League.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10, 15:00) οι Νέοι του Ολυμπιακού δίνουν το... σύνθημα στην πρώτη ομάδα, καθώς αντιμετωπίζουν τους αντίστοιχους της Άρσεναλ στο Λονδίνο, για την 2η αγωνιστική του Youth League.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το ματς της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 4-0 στο Ρέντη, η συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, γεννώντας ερωτηματικά στους φιλάθλους.

Ο λόγος που το ματς δεν μεταδίδεται από κάποιο κανάλι, αφορά τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, η αγγλική παραγωγή επέλεξαν να μην... ασχοληθούν με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε αυτό το επίπεδο των Νέων, επιλέγεται μονάχα ένα παιχνίδι ώστε να καλυφθεί, με τους αρμόδιους να επιλέγουν το χθεσινό (30/9), ανάμεσα σε Τσέλσι και Μπενφίκα (5-2).

Επομένως, το συνδρομητικό κανάλι (Cosmote TV) δεν έχει κάποια πρόσβαση στον αγώνα, και έτσι μεταδίδει σε επανάληψη τη μάχη των «μπλε» με τους «Αετούς» σε επανάληψη.