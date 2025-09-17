Ολυμπιακός U19 - Πάφος U19 4-0: «Τυφώνας» οι Ερυθρόλευκοι στην πρεμιέρα του Youth League
Τον δρόμο προς την μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού ενόψει της βραδινής αναμέτρησης, έδειξε η U19 των «ερυθρόλευκων» στην πρεμιέρα της στο Youth League απέναντι στην Πάφο, της οποίας επικράτησαν με 4-0.
Οι Πειραιώτες είχαν από την αρχή του παιχνιδιού την πρωτοβουλία των κινήσεων, την οποία εκμεταλλεύτηκαν στο 30ο λεπτό, όταν ο Κότσαλος με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Μάλιστα λίγο πριν την λήξη του πρώτου μέρους, έγινε και το 2-0 από τον Χάμζα.
Η συνέχεια, στην επανάληψη, ήταν ανάλογη... Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάμζα, ο Ολυμπιακός «σφράγισε» τη νίκη του και 3 λεπτά μετά το δοκάρι του Τζαμαλή στο 54΄,ο Λιατσικούρας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).
ΠΑΦΟΣ: Πέτρου, Χριστοφόρου (63′ Προδρόμου), Ιωάννου (78′ Χαραλαμπίδης), Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου (84′ Αριστοδήμου), Άλβες, Μοράες (63′ Χατζημήτσης), Μαυρουδής (78′ Καρυπίδης).
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν
26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός
