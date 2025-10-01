Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (01/10) για τους αγώνες του Champions League, με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Παρί Σεν Ζερμέν να είναι εκείνη που «κλέβει» τις εντυπώσεις.

Η σημερινή ημέρα (01/10) είναι γεμάτη αγωνιστική δράση. Στο Champions League όμως, ένα είναι το παιχνίδι που «τραβάει» τα βλέμματα, το ντέρμπι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Καταλανοί υποδέχονται στη έδρα τους, τους εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης, ελπίζοντας να πάρουν «εκδίκηση» για τον χαμένο προημιτελικό του '24. Και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με αρκετές ελλείψεις. Από την ομάδα του Χάνσι Φλικ θα απουσιάζουν οι Γκάβι, Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια και Τζοάν Γκαρσία, ενώ από τους φιλοξενούμενους ο κάτοχος της χρυσής μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Κβαρατσχέλια και Μαρκίνιος δε θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανα στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις των αγώνων του Champions League: