Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν και όλη τη δράση του Champions League
Η σημερινή ημέρα (01/10) είναι γεμάτη αγωνιστική δράση. Στο Champions League όμως, ένα είναι το παιχνίδι που «τραβάει» τα βλέμματα, το ντέρμπι μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν.
Οι Καταλανοί υποδέχονται στη έδρα τους, τους εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης, ελπίζοντας να πάρουν «εκδίκηση» για τον χαμένο προημιτελικό του '24. Και οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με αρκετές ελλείψεις. Από την ομάδα του Χάνσι Φλικ θα απουσιάζουν οι Γκάβι, Φερμίν Λόπεθ, Ραφίνια και Τζοάν Γκαρσία, ενώ από τους φιλοξενούμενους ο κάτοχος της χρυσής μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο Κβαρατσχέλια και Μαρκίνιος δε θα είναι στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανα στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις των αγώνων του Champions League:
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιουκάστλ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Καραμπάχ - Κοπεγχάγη (19:45, Cosmote Sport 4)
- Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 3)
- Νάπολι - Σπόρτινγκ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmote Sport 7)
- Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους (22:00, Cosmote Sport 6)
