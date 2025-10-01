Η Ρεάλ πέταξε από το Καζακστάν το βράδυ της Τρίτης και προσγειώθηκε στη Μαδρίτη νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά από μια πτήση 8 ωρών και 50 λεπτών.

Μετά το άνετο 5-0 στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ, η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/10) στην ισπανική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι σχεδόν εννέα ωρών. Η ομάδα του Αλόνσο αναχώρησε από το Καζακστάν το βράδυ της Τρίτης (30/9) και προσγειώθηκε στη Μαδρίτη το πρωί της Τετάρτης (1/10), μετά από πτήση διάρκειας οκτώ ωρών και πενήντα λεπτών.

Η «Βασίλισσα» δεν συνάντησε κανένα απολύτως εμπόδιο στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Κιλιάν Μπαπέ να δείχνει ξανά την κλάση του, σημειώνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο σε ένα εύκολο διπλό.

⚪️El Real Madrid ya está en casa con Xabi Alonso a la cabeza.



🇰🇿 La expedición madridista acaba de llegar a Valdebebas tras el viaje a Kazajistán.



📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/UMnAjuInnk October 1, 2025

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες να επιβιβάζονται άμεσα στο αεροσκάφος για την επιστροφή στη Μαδρίτη.... Το ταξίδι ήταν μεγάλο, με διάρκεια 8 ώρες και 50 λεπτά. Ο Ισπανός τεχνικός, αναγνωρίζοντας τη σωματική κούραση της αποστολής, αποφάσισε να δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για σήμερα, προκειμένου να πάρουν ανάσες ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί.

🚨 Real Madrid have just arrived in Madrid after an 8h 50min flight. @elchiringuitotv



No training today. pic.twitter.com/fYT72iB3fB October 1, 2025

Η Ρεάλ επιστρέφει στη δράση το Σάββατο (4/10), όταν θα υποδεχθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τη Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.