Ο Ορελιέν Τσουαμενί, σε δηλώσεις του υποστήριξε τον Αλόνσο για το ματς με την Θέλτα, λέγοντας πως για την ήττα της ομάδας του δεν ευθύνεται ο προπονητής, αλλά οι παίκτες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται αύριο στο Μπερναμπέου την Μάντσεστερ Σίτι στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με μοναδικό στόχο την νίκη, μετά από τα συσσωρευμένα αρνητικά αποτελέσματα.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, πέρα από τον Αλόνσο, μίλησε και ο Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην εντός έδρας ήττα της Κυριακής (07/12) από την Θέλτα, τονίζοντας μάλιστα πως για το αποτέλεσμα δεν ευθύνεται ο προπονητής, αλλά τα ατομικά λάθη των συμπαικτών του.

«Εναντίον της Θέλτα, ο προπονητής είχε ένα καλό πλάνο. Αλλά εμείς οι παίκτες είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε στο γήπεδο. Το ότι χάσαμε με 0-2, σημαίνει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα από μέρους μας, όπως έλλειψη έντασης και κάναμε λάθη. Δεν ήταν ευθύνη του προπονητή. Θα βελτιωθούμε».

«Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε, πρέπει όλοι να παλέψουμε. Με τον προπονητή, με την ομάδα. Είμαστε στο γήπεδο και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αύριο έχουμε μια καλή ευκαιρία να αλλάξουμε τη δυναμική», συμπλήρωσε ο Γάλλος μέσος.

🚨🗣️ Aurelien Tchouaméni: “The coach had a GOOD PLAN vs Celta, but it is us players who play.



We lost 2-0 because of a lack of focus on our side. It was NOT the coach’s fault.” pic.twitter.com/cSnVl0r0Lk — Madrid Zone (@theMadridZone) December 9, 2025

Αυτή την στιγμή οι «μερένχες» βρίσκονται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της LaLiga στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ενώ στο Champions League στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς και τον στόχο της οκτάδας να παραμένει ανοιχτός, ειδικά με ένα θετικό αποτέλεσμα στον αυριανό αγώνα.