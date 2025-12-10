Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι: Πού θα δείτε τις μάχες του Champions League
Πλούσιο και σήμερα το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (10/12) σε ποδόσφαιρο, με τις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45, και την Ισπανία, εκεί όπου η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί την Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 2), ενώ την ίδια ώρα στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στο Αζερμπαϊτζάν, η Καραμπάχ θα αναμετρηθεί με τον Άγιαξ (Cosmote Sport 3).
Στις 22:00 η Μπενφίκα θα φιλοξενήσει στο «Ντα Λουζ» την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, (Cosmote Sport 3), η Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» την Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4), η Κλαμπ Μπριζ την Άρσεναλ (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους στο Τορίνο την Πάφο (Cosmote Sport 6), η Μπάγερ Λεβερκούζεν την Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7) και η Μπορούσια Ντόρτμουντ την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 8).
Τέλος η 6η αγωνιστική του Champions League ρίχνει αυλαία σήμερα με ένα αρκετά δυνατό ντέρμπι. Πιο συγκεκριμένα στις 22:00 (Cosmote Sport 2, Mega), η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοντραριστεί στο «Μπερναμπέου» εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να αναμετρούνται με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τους βοηθήσουν να λάβουν από μία θέση στην οκτάδα.
Οι αναμετρήσεις της ημέρας
- Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45, Cosmote Sport 2)
- Καραμπάχ - Άγιαξ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
- Μπενφίκα - Νάπολι (22:00, Cosmote Sport 3)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4)
- Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Γιουβέντους - Πάφος (Cosmote Sport 6)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλίμτ (22:00, Cosmote Sport 8)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.