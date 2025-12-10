Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των αποψινών (10/12) παιχνιδιών της 6ης αγωνιστικής του Champions League.

Πλούσιο και σήμερα το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (10/12) σε ποδόσφαιρο, με τις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Η δράση ξεκινάει στις 19:45, και την Ισπανία, εκεί όπου η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί την Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 2), ενώ την ίδια ώρα στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στο Αζερμπαϊτζάν, η Καραμπάχ θα αναμετρηθεί με τον Άγιαξ (Cosmote Sport 3).

Στις 22:00 η Μπενφίκα θα φιλοξενήσει στο «Ντα Λουζ» την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, (Cosmote Sport 3), η Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» την Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4), η Κλαμπ Μπριζ την Άρσεναλ (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους στο Τορίνο την Πάφο (Cosmote Sport 6), η Μπάγερ Λεβερκούζεν την Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7) και η Μπορούσια Ντόρτμουντ την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 8).

Τέλος η 6η αγωνιστική του Champions League ρίχνει αυλαία σήμερα με ένα αρκετά δυνατό ντέρμπι. Πιο συγκεκριμένα στις 22:00 (Cosmote Sport 2, Mega), η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοντραριστεί στο «Μπερναμπέου» εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να αναμετρούνται με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τους βοηθήσουν να λάβουν από μία θέση στην οκτάδα.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας