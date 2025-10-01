Ο Γάλλος σταρ ήταν «μπροστάρης» στο άνετο 0-5 των Μαδριλένων στην έδρα της Καϊράτ (30/9), φτάνοντας σε ένα ακόμη ρεκόρ.

Ένα ακόμη σόου, ένα ακόμη χατ-τρικ και ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση φέτος για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος στράικερ πρωταγωνίστησε στο εύκολο 0-5 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Αλμάτι επί της Καϊράτ το βράδυ της Τρίτης (30/9).

Η «βασίλισσα» έκανε το 2/2 στη League Phase του Champions League και ο 27χρονος συνεχίζει να γράφει ιστορία στη διοργάνωση, αφού έφτασε τα 60 γκολ. Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι πως έπιασε αυτόν τον αριθμό ύστερα από 89 παιχνίδια (με Μονακό, Παρί και Ρεάλ), κάτι αρκετά δύσκολο.

Ο Mr Goal της διοργάνωσης, Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 98 παιχνίδια για να το πράξει, δείγμα του πόσο σπουδαίο είναι το επίτευγμα του Μπαπέ. Μόνο οι Λεβαντόφσκι (85) και Μέσι (80) κατόρθωσαν να φτάσουν αυτό το νούμερο με λιγότερα ματς.

▪️Kylian Mbappé

▪️Lionel Messi

▪️Robert Lewandowski

▪️Cristiano Ronaldo

▪️Karim Benzema

▪️Raúl González#UCL pic.twitter.com/00bToNBOxE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025

Πέραν αυτού, το χατ-τρικ που σημείωσε ήταν το Νο 4 στον θεσμό, όσα έχει και ο μεγάλος Πίπο Ιντζάγκι, και, χρειάζεται ένα ακόμη για να πιάσει και αυτή την κορυφή, σε εκτός έδρας αποστολές.

4 - Kylian Mbappé has scored his fourth UEFA Champions League hat-trick, three of which have come in away games - the joint-most hat-tricks scored away from home in the competition's history, along with Filippo Inzaghi. Magic. pic.twitter.com/KLCo9F4y1A — OptaJose (@OptaJose) September 30, 2025

Τέλος, ο σταρ των Μαδριλών «έκλεισε» τον μήνα Σεπτέμβριο σκοράροντας σε κάθε παιχνίδι που αγωνίστηκε, έχοντας ήδη τα 15 γκολ την τρέχουσα σεζόν!