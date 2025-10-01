Κιλιάν Μπαπέ: Έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League σε μόλις 89 ματς

Κιλιάν Μπαπέ: Έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League σε μόλις 89 ματς

Newsroom
Μπαπέ

bet365

Ο Γάλλος σταρ ήταν «μπροστάρης» στο άνετο 0-5 των Μαδριλένων στην έδρα της Καϊράτ (30/9), φτάνοντας σε ένα ακόμη ρεκόρ.

Ένα ακόμη σόου, ένα ακόμη χατ-τρικ και ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση φέτος για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος στράικερ πρωταγωνίστησε στο εύκολο 0-5 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Αλμάτι επί της Καϊράτ το βράδυ της Τρίτης (30/9).

Η «βασίλισσα» έκανε το 2/2 στη League Phase του Champions League και ο 27χρονος συνεχίζει να γράφει ιστορία στη διοργάνωση, αφού έφτασε τα 60 γκολ. Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι πως έπιασε αυτόν τον αριθμό ύστερα από 89 παιχνίδια (με Μονακό, Παρί και Ρεάλ), κάτι αρκετά δύσκολο.

Δείτε Επίσης

Champions League: «Κουβάλησε» τη Ρεάλ στο Καζακστάν ο Μπαπέ, ένας Τζόλης δεν αρκεί για την Μπριζ
Μπαπέ

Ο Mr Goal της διοργάνωσης, Κριστιάνο Ρονάλντο χρειάστηκε 98 παιχνίδια για να το πράξει, δείγμα του πόσο σπουδαίο είναι το επίτευγμα του Μπαπέ. Μόνο οι Λεβαντόφσκι (85) και Μέσι (80) κατόρθωσαν να φτάσουν αυτό το νούμερο με λιγότερα ματς.

 

Πέραν αυτού, το χατ-τρικ που σημείωσε ήταν το Νο 4 στον θεσμό, όσα έχει και ο μεγάλος Πίπο Ιντζάγκι, και, χρειάζεται ένα ακόμη για να πιάσει και αυτή την κορυφή, σε εκτός έδρας αποστολές.

Τέλος, ο σταρ των Μαδριλών «έκλεισε» τον μήνα Σεπτέμβριο σκοράροντας σε κάθε παιχνίδι που αγωνίστηκε, έχοντας ήδη τα 15 γκολ την τρέχουσα σεζόν!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα