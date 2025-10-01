Έσπασε το ρεκόρ του Ιωαννίδη ο Τζόλης

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη μπορεί να ηττήθηκε από την Αταλάντα με 2-1, ωστόσο ο Έλληνας εξτρέμ έγραψε ιστορία με το γκολ που σημείωσε.

Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε ξανά για την Κλαμπ Μπριζ στην χθεσινή αναμέτρηση των Βέλγων στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν την ήττα οι Βέλγοι.

Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε την μπάλα στα όρια της περιοχής των Ιταλών στο 38ο λεπτό και με μία ωραία προσποίηση δημιούργησε χώρο για μία ακόμα καλύτερη εκτέλεση. Μπορεί αυτό το τέρμα να μην ήταν αρκετό για να φέρει βαθμό ή βαθμούς στην ομάδα του ωστόσο έφτανε για να γράψει ο ίδιος ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αυτό ήταν το 10ο γκολ του Χρήστου Τζόλη στην Ευρώπη, επίδοση στην οποία έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλον Έλληνα παίκτη μέχρι σήμερα, σπάζοντας το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε φτάσει τα 10 γκολ όντας σχεδόν 25 ετών (παρά 22 μέρες).

Ο Έλληνας εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ έφτασε τον αριθμό αυτό σε ηλικία 23 ετών ετών και 8 μηνών.