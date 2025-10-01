Βαθμολογία UEFA: Δεν απομακρύνθηκε η Τσεχία, πήρε βαθμούς η Νορβηγία

Καλά τα νέα που ήρθαν από το Μιλάνο για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά στη θέση της στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε από την Ίντερ στο Μιλάνο και έτσι δεν άνοιξε περισσότερο τη διαφορά από τη χώρα μας, η Τσεχία, που συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 40.700 βαθμούς. Από την άλλη, η Νορβηγία που βρίσκεται στην 12η θέση, είδε την Μπόντο Γκλιμτ να αναδεικνύεται ισόπαλη με την Τότεναμ με 2-2 και να κερδίζει έδαφος φτάνοντας τους 37.187 βαθμούς.

Ασφαλώς και η Ελλάδα δεν είχε να περιμένει βαθμούς στην αποψινή βραδιά, καθώς την Τετάρτη αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στο Champions League και την Πέμπτη παίζουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.187 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)