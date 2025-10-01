Βαθμολογία UEFA: Δεν απομακρύνθηκε η Τσεχία, πήρε βαθμούς η Νορβηγία
Η Σλάβια Πράγας ηττήθηκε από την Ίντερ στο Μιλάνο και έτσι δεν άνοιξε περισσότερο τη διαφορά από τη χώρα μας, η Τσεχία, που συνεχίζει να βρίσκεται στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 40.700 βαθμούς. Από την άλλη, η Νορβηγία που βρίσκεται στην 12η θέση, είδε την Μπόντο Γκλιμτ να αναδεικνύεται ισόπαλη με την Τότεναμ με 2-2 και να κερδίζει έδαφος φτάνοντας τους 37.187 βαθμούς.
Ασφαλώς και η Ελλάδα δεν είχε να περιμένει βαθμούς στην αποψινή βραδιά, καθώς την Τετάρτη αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στο Champions League και την Πέμπτη παίζουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 43.600 (3/5)
10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
12. Νορβηγία 37.187 (2/5)
13. Δανία 35.981 (2/4)
14. Πολωνία 35.875 (4/4)
15. Αυστρία 31.850 (3/5)
