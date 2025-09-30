Η Μπάγερν στηριζόμενη στον επιθετικό πλουραλισμό πέρασε σαν τυφώνας από την Κύπρο, επικράτησε της πρωτάρας Πάφου με 5-1 και συνέχισε στο νικηφόρο δρόμο στο Champions League.

Η Πάφος είχε την ατυχία ώστε το πρώτο ματς στην έδρα της σε επίπεδο Champions League να έχει αντίπαλο τη... φουριόζα φετινή Μπάγερν του Βίνσεντ Κομπανί. Αν και οι Κύπριοι τουλάχιστον πέτυχαν το πρώτο ιστορικό γκολ τους στη διοργάνωση, οι Βαυαροί... έστησαν πάρτι στην Κύπρο και με «πεντάστερη» παράσταση (1-5) έκαναν το 2Χ2 στη League Phase για να φτάσουν τους έξι βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να μπουν μπροστά στο σκορ, αφού μόλις στο 15΄ο Κέιν βρέθηκε στην περιοχή από διαγώνια θέση κι εκτέλεσε στη γωνία για το 0-1. Πέντε λεπτά αργότερα οι Βαυαροί έκρυψαν τη μπάλα σε κλειστό χώρο και ο Τζάκσον μοίρασε στον Γκερέιρο που εκτέλεσε από κοντά για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 31΄ο Τζάκσον από δημιουργός έγινε εκτελεστής και έγραψε το 3-0 με όμορφο πλασέ από ασίστ του Ολίσε. Με το πόδι συνεχώς στο γκάζι, η Μπάγερν έφτασε και σε τέταρτο γκολ πριν από το ημίχρονο, όταν ο Κέιν τα έβαλε με ολόκληρη την άμυνα της Πάφου, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για ένα υπέροχο γκολ.

Το μόνο που κατάφερε η Πάφος ήταν να μειώσει προσωρινά σε 4-1 με σουτάρα του Όρσιτς έξω από την περιοχή στο «παραθυράκι» του Νόιερ, σημειώνοντας το πρώτο ιστορικό γκολ των Κύπριων στο Champions League στο 45΄. Το δεύτερο μέρος βέβαια είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Μπάγερν να προσθέτει το κερασάκι στην τούρτα στο 69΄με κοντινό πλασέ του Ολίσε για το τελικό 5-1.

Πάφος (Χουάν Κάρλος Καρσέδο): Μιχαήλ, Λούκασεν, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ (59΄Λανγκά), Πηλέας (79΄Σεμά), Τζάζα (59΄Ντιματά), Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ (66΄Κίνα), Όρσιτς, Άντερσον Σίλβα (59΄Μποασουαμίνα)

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ (83΄Μπίσοφ), Ουπαμεκανό (72΄Τα), Κιμ, Γκερέιρο, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Λουίς Ντίας (46΄Γκνάμπρι), Ολίσε (72΄Καρλ), Κέιν (64΄Μπόι), Τζάκσον