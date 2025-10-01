Με σχετικά... ανακατεμένη τράπουλα αναμένεται να παραταχθεί η Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League. Οι σκέψεις και τα διλήμματα του Μικέλ Αρτέτα.

Άρσεναλ και Ολυμπιακός μετρούν πια αντίστροφα για τη μεταξύ τους «μονομαχία» στο Champions League. Οι Gunners είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα τρόπαια φέτος και δεν αντιμετωπίζουν καμία διοργάνωση με... μπλαζέ ύφος.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα ανακατέψει την τράπουλά του στο παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Άλλωστε, ο Ισπανός έχει στη διάθεσή του ένα τρομερό ρόστερ, γεμάτο με ποιότητα και ποσότητα σε κάθε θέση. Οι μόνοι που δεν θα έχει στη διάθεσή του, είναι ο εξτρέμ Νόνι Μαντουέκε και ο στόπερ Πιέρο Ινκαπιέ, όπως και φυσικά και σταθερά απόντες Χάβερτς και Ζεσούς.

Η Άρσεναλ δεν είχε την άνεση να ξεκουράσει παίκτες, αφού προέρχεται από το δύσκολο "διπλό" απέναντι στη Νιούκαστλ στις καθυστερήσεις, ενώ ακολουθεί και το παιχνίδι κόντρα στη Γουέστ Χαμ το Σάββατο (04/10).

Η πιθανή ενδεκάδα της Άρσεναλ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αγγλία, η Άρσεναλ θα έχει αλλαγές στο Champions League. Ο Ράγια θα διατηρήσει τη θέση του στην εστία και μπροστά του αναμένεται να έχει τον Μπεν Γουάιτ στο δεξί άκρο, αντί του Τίμπερ, και τον Μάιλς Λιούις-Σκέλι στο αριστερό, αντί του Καλαφιόρι. Στο κέντρο της άμυνας ο Μοσκέρα διεκδικεί ξανά φανέλα βασικού και στο πλάι του θα βρεθεί πιθανότατα ο Σαλιμπά, με τον Γκάμπριελ να παίρνει ανάσες.

Στον άξονα λογικά ο Θουμπιμέντι δεν θα κουνηθεί με τους Ράις και Μερίνο να κονταροχτυπιούνται για τη μια από τις άλλες δύο θέσεις. Το μεγαλύτερο δίλλημα του Αρτέτα ωστόσο, αφορά στον τρίτο του κέντρου. Ο 18χρονος Νουανέρι έχει πιθανότητες να πάρει το χρίσμα, αντί του Όντεγκααρντ, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τραυματισμό και θα ήθελε επίσης χρόνο συμμετοχής.

Πιο σαφές το τοπίο στην επίθεση. Ο Γιόκερες θα είναι στην κορυφή, ο Σάκα στο δεξί «φτερό» και στο αριστερό πιθανότατα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Η πιθανή σύνθεση της Άρσεναλ: Ράγια - Γουάιτ - Σαλιμπά - Μοσκέρα - Λιούις-Σκέλι - Θουμπιμέντι - Ράις - Νουανέρι - Σάκα - Μαρτινέλι - Γιόκερες

Δυνατά ονόματα που θα βρίσκονται στον πάγκο: Έζε, Όντεγκααρντ, Τροσάρ, Νόργκααρντ, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι