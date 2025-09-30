Ο δεξιός μπακ της «βασίλισσας» τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές, λόγω της επίμαχης φάσης με τον Ρούλι στην πρεμιέρα της Ρεάλ με τη Μαρσέιγ (2-1), ωστόσο ο Τσάμπι Αλόνσο δεν... νοιάζεται.

Με ποινή δυο αγωνιστικών αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ντάνι Καρβαχάλ η UEFA, για την κίνηση του δεξιού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να χτυπήσει με το κεφάλι τον Ρούλι, στο ματς της πρεμιέρας με τη Μαρσέιγ (16/9, 2-1).

Στο 72' της συνάντησης ο Ισπανός άσος που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ «κουτούλησε» τον πορτιέρε των Μασσαλών, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ωστόσο, η τιμωρία της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ουσιαστικά δεν... νοιάζει τη «βασίλισσα».

Ο λόγος είναι πως ο 33 ετών φουλ-μπακ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ντέρμπι της πόλης με την Ατλέτικο (27/9, 5-2) και σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Έτσι, τα παιχνίδια με Καϊράτ (30/9, 19:45) και Γιουβέντους (22/10, 22:00) που θα εξέτιε την ποινή του, θα τα χάσει ούτως ή άλλως λόγω του τραυματισμού.