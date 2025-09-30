Ρεάλ Μαδρίτης: Τιμωρία δυο αγωνιστικών από την UEFA στον Καρβαχάλ για την «κουτουλιά» στον Ρούλι
Με ποινή δυο αγωνιστικών αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ντάνι Καρβαχάλ η UEFA, για την κίνηση του δεξιού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να χτυπήσει με το κεφάλι τον Ρούλι, στο ματς της πρεμιέρας με τη Μαρσέιγ (16/9, 2-1).
Στο 72' της συνάντησης ο Ισπανός άσος που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ «κουτούλησε» τον πορτιέρε των Μασσαλών, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ωστόσο, η τιμωρία της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ουσιαστικά δεν... νοιάζει τη «βασίλισσα».
Ο λόγος είναι πως ο 33 ετών φουλ-μπακ υπέστη μυϊκό τραυματισμό στο ντέρμπι της πόλης με την Ατλέτικο (27/9, 5-2) και σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Έτσι, τα παιχνίδια με Καϊράτ (30/9, 19:45) και Γιουβέντους (22/10, 22:00) που θα εξέτιε την ποινή του, θα τα χάσει ούτως ή άλλως λόγω του τραυματισμού.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Dani Carvajal has been suspended for two UCL games due to his headbutt on Marseille goalkeeper Rulli. pic.twitter.com/43DFO2rYd9— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.