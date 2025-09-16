Ακατανόητη ενέργεια από τον Ντάνι Καρβαχάλ που χτύπησε με το κεφάλι του το πρόσωπο του Ρούλι και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στο 72'.

Ο Ντάνι Καρβαχάλ έκανε μία αψυχολόγητη κίνηση και άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με δέκα παίκτες παίρνοντας την πρώτη κόκκινη στο φετινό Champions League. Στο 72' και με το ματς στο 1-1, ο Καρβαχάλ -που είχε μπει στο ματς στο α' μέρος αντικαθιστώντας τον Αλεξάντερ-Άρνολντ- έριξε κουτουλιά στον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ! Το VAR κάλεσε τον διαιτητή που είδε τη φάση και αποφάσισε να δείξει στον Ισπανό μπακ την κόκκινη κάρτα για το χτύπημα στον Ρούλι!