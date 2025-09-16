Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ: Αποβλήθηκε ο Καρβαχάλ μετά την κουτουλιά στον Ρούλι! (vid)
Ο Ντάνι Καρβαχάλ έκανε μία αψυχολόγητη κίνηση και άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με δέκα παίκτες παίρνοντας την πρώτη κόκκινη στο φετινό Champions League. Στο 72' και με το ματς στο 1-1, ο Καρβαχάλ -που είχε μπει στο ματς στο α' μέρος αντικαθιστώντας τον Αλεξάντερ-Άρνολντ- έριξε κουτουλιά στον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ! Το VAR κάλεσε τον διαιτητή που είδε τη φάση και αποφάσισε να δείξει στον Ισπανό μπακ την κόκκινη κάρτα για το χτύπημα στον Ρούλι!
