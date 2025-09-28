Ο Ντάνι Καρβαχάλ τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ατλέτικο και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον αρχηγό των «μερένχες» Ντάνι Καρβαχάλ να αποχωρεί τραυματίας από το γήπεδο στο παιχνίδι κόντρα στη Ατλέτικο Μαδρίτης το Σάββατο (27/09) με ενοχλήσεις στη γάμπα.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε η «βασίλισσα» το πρωί της Κυριακής (28/09) ο Ισπανός αμυντικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, με τους Ραούλ Ασένθιο και Φεντερικό Βαλβέρδε να είναι εκείνοι που θα αντικαταστήσουν το κένο του πολύπειρου μπακ, καθώς ο έτερος δεξίος μπακ της ομάδας, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ταλαιπωρείται επίσης από τραυματισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Ντάνι Καρβαχάλ από το ιατρικό τμήμα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο παίκτης διαγνώστηκε με τραυματισμό στον υποκνημίδιο μυ στο δεξί του πόδι. Η πρόοδός του θα παρακολουθείται.

