Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ανέδειξε και ωραία στοιχεία παιχνιδιού του Ολυμπιακού, αλλά και προβληματικά. Τα πρώτα τα έχουμε ήδη αναλύσει, ήρθε η ώρα και για τα δεύτερα, καθώς άλλωστε πλησιάζουν οι εκτός έδρας αγώνες με την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ, όπου ανάλογα λάθη δεν θα συγχωρεθούν εύκολα.

Αναφέρομαι κυρίως στην αδυναμία του Ολυμπιακού που έχει εντοπιστεί από τα φιλικά κιόλας. Είναι κάτι που το είχαμε δει στην περίοδο της προετοιμασίας και που ατυχώς ακόμη δεν έχει διορθωθεί και δημιουργεί θέματα ανασταλτικά στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Και αφορά την απώλεια μπάλας στη μεσαία γραμμή και τις αντεπιθέσεις του αντίπαλου. Ακριβώς αυτό που είδαμε στο 1-1 του Λεβαδειακού, με τον Ποντένσε να χάνει την μπάλα και τον Παλάσιος να ισοφαρίζει βγαίνοντας στην κόντρα επίθεση.

Μόλις λίγες ημέρες πριν είχε χάσει την μπάλα ο Λιατσικούρας στη μεσαία γραμμή κι ο Αστέρας είχε μειώσει το σκορ με τον Εμμανουηλίδη στο ματς Κυπέλλου της Τρίπολης. Και ακόμη πιο πριν ήταν ο Ποντένσε που είχε χάσει την μπάλα με την Πάφο και στην αντεπίθεση είχε αποβληθεί ο Ταρέμι στην προσπάθεια του να ανακόψει την αντεπίθεση της κυπριακής ομάδας-με το VAR ευτυχώς να σβήνει την κόκκινη και να την μετατρέπει σε κίτρινη κάρτα. Κι ακόμη πιο…ευτυχώς την εκτέλεση φάουλ να φεύγει λίγο άουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη. Στον ίδιο αγώνα ο Ορτέγκα είχε χάσει στο ξεκίνημα του ματς την μπάλα και έδωσε ευκαιρία για καλή τελική στον Ζάζα.

Σε γενικές γραμμές στο ελληνικό πρωτάθλημα το πρόβλημα του Ολυμπιακού με τις αργές επιστροφές στις αντίπαλες αντεπιθέσεις ξέρουμε ότι θα κοστίσει κάποιες φορές, ίσως όχι πολλές. Αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι το ίδιο. Ήδη, ήταν θέμα τύχης που δεν σκόραρε η Πάφος στο Καραϊσκάκη στις δύο παραπάνω φάσεις. Να υπενθυμίσω δε ότι από τα τέσσερα γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός στα πιο δυνατά του φιλικά το καλοκαίρι, με την Ίντερ και τη Νάπολι, τα δύο ήταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο: απώλεια της μπάλας κι αντεπίθεση…

Με την ποιότητα που έχει η Άρσεναλ, ειδικά από το κέντρο και πάνω, αν σε βρει μπόσικο στην άμυνα, θα πρέπει να έχεις όλη την τύχη του κόσμου με το μέρος σου για να την γλιτώσεις. Άρα, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει αυτή τη φορά να έχουν άλλο επίπεδο συγκέντρωσης από αυτό που μας έχουν συνηθίσει. Λάθη όπως εκείνη η εκτέλεση φάουλ του Ρέτσου στη Λεωφόρο η, όπως η…κεφαλιά του Τζολάκη το Σάββατο με τον Λεβαδειακό απαγορεύονται.

Το Τσάμπιονς Λιγκ είναι άλλη πίστα. Και η Άρσεναλ είναι μία από τις καλύτερες ομάδες αυτής της πίστας. Ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να αποφύγει τα εύκολα λάθη. Κι από εκεί και πέρα, να παίξει την μπάλα του όσο το δυνατόν πιο καλά. Κι αν τα κάνει τα πράγματα καλά, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να σου επιφυλάξει το ποδόσφαιρο.

Άσχετο: Έχει γεμίσει η Super League με πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, που γίνονται «γενίτσαροι» όταν παίζουν εναντίον του. Θέλουν να αποδείξουν ότι κακώς δεν τους έδωσε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και «σκίζονται» στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για παράδειγμα στον Λεβαδειακό το Σάββατο καλύτερος παίκτης ήταν ο Κωστή, ο δε Μανθάτης μπήκε αλλαγή και έβγαλε την ασίστ για το 2-2. Με τον Βόλο ο γκολκίπερ Σιαμπάνης είχε πιάσει τα άπιαστα. Κι ο Χαραλαμπόγλου του Αστέρα κυνηγούσε με μανία ένα γκολ και στα δύο παιχνίδια.

Για κάποιο λόγο ψάχνει να βρει τα πατήματα του ακόμη ο Κοστίνια. Κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, στο οποίο την περασμένη σεζόν είχε δώσει κάμποσες βοήθειες. Βγήκε μπροστά και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία. Τουλάχιστον ήταν καλύτερος αμυντικά αυτή τη φορά, με αρκετές επεμβάσεις-και μία φορά που του ξέφυγε ο αντίπαλος εξτρέμ έκανε φάουλ.

Γενικά έχει καλές στιγμές στα παιχνίδια του ο Πορτογάλος ακραίος μπακ, όμως χωρίς διάρκεια και έχει και αρκετές στιγμές με πολλά ερωτηματικά. Βλέπεις π.χ. να χάνει την μπάλα επανειλημμένως από άσχημα κοντρόλ, κάνει τυφλές πάσες, του κλέβουν μπάλες κλπ. Ίσως να του λείπει ένα καλό παιχνίδι, για να ξαναπάρει μπρος.

Ο έτερος ακραίος μπακ του Ολυμπιακού, ο Ορτέγκα, αυτή τη φορά δεν είχε καθόλου καλές σέντρες κι έτσι δεν αξιοποιήθηκαν ορισμένες καλές συνεργασίες του με τον Ποντένσε. Αμυντικά είχε καλές και κακές αντιδράσεις, αλλά σαν να μου φάνηκε κουρασμένος. Του έβαλε γκολ ο παίκτης του, ο Παλάσιος, ενώ αν προσέξατε το άλλο γκολ του Λεβαδειακού ξεκίνησε από ένα κακό κοντρόλ του Αργεντίνου αριστερού μπακ. Και στην κατάληξη της φάσης ο Ορτέγκα πήγε δεύτερος στην μπάλα από τον Παλάσιος, με αποτέλεσμα να φτάσει αυτή στον Μανθάτη κι από εκεί στον σκόρερ Γκούμα.

Γενικά και οι δύο ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού πρέπει να είναι πολύ διαφορετικοί αύριο στο Λονδίνο. Θα έχουν πολλή δουλειά και για να ανταποκριθούν πρέπει να είναι κάπου 50% καλύτεροι από την τελευταία εικόνα τους.

