Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για 13η φορά την Άρσεναλ και θέλει να γράψει στο Λονδίνο ακόμα μία... αξημέρωτη βραδιά! Ακόμα μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του.

Το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου στο Emirates, ο Ολυμπιακός, καλείται να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Αυτή θα είναι η 13η φορά που οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες. Στις 12 αναμετρήσεις που έχουν προηγηθεί η ιστορία είναι μοιρασμένη στα δύο με τους Λονδρέζους και τους Πειραιώτες να έχουν πανηγυρίσει από 6 φορές.

Από τις 6 νίκες, δε, οι 4 είναι σε επίπεδο Champions League για τους νταμπλούχους Ελλάδας. Φυσικά, ουδείς στο Λιμάνι μπορεί να ξεχάσει το μαγικό βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου όταν για τη νοκ άουτ φάση των «32» ο Ελ Αραμπί ήρθε στην παράταση για να χαρίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μια απίστευτη νίκη. Μια νίκη - πρόκριση.

Μασούρας: «Είμαι άυπνος δύο βράδια»

Μια νίκη, που έκανε τον Γιώργο Μαδούρα να κοιμηθεί... δύο βράδια.

Στις 29/2 του 2020, δύο μέρες μετά το μαγικό βράδυ στο Emirates ο Μασούρας, είχε δηλώσει στο Mega:

«Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που κατορθώσαμε να βάλουμε ένα τόσο ιστορικό γκολ για την ομάδα μας. Δεν σας κρύβω ότι δεν έχω κοιμηθεί σχεδόν καθόλου αυτές τις δύο μέρες, βλέπω συνέχεια τα στιγμιότυπα που βλέπουν και οι τηλεθεατές. Το είδα στο αεροπλάνο το ματς».

«Να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα πρέπει όμως μέσα στην ημέρα να σοβαρευτούμε εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε και παιχνίδι μπροστά μας. Παρόλα αυτά , πραγματικά έχτες το βράδυ στο ξενοδοχείο με τους συμπαίκτες μου, συζητάγαμε, ξενυχτίσαμε και σκεφτόμασταν όλα αυτά που είχαν γίνει και δεν το πιστεύαμε».

Ο Ελ Αραμπί περιγράφει... Ελ Αραμπί

Τρία χρόνια από εκείνον το θρίαμβο, ο Ελ Αραμπί είχε κληθεί να περιγράψει το γκολ του. Κι η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπό του έλαμψε όταν έπρεπε να σπικάρει αυτό το ιστορικό γκολ, που σημείωσε ο ίδιος μέσα στο Λονδίνο.

Μαρτίνς: «Κέρδισε όχι μόνο το πρεστίζ του Ολυμπιακού, αλλά όλης της Ελλάδας«

Ο κόουτς της εν λόγω επιτυχία, Πέδρο Μαρτίνς, στη συνέντευξη Τύπου είχε δηλώσει:

«Είναι μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Έχουμε περάσει και στο παρελθόν μοναδικές στιγμές, θυμόμαστε την πρόκριση επί της Μίλαν. Σήμερα ήταν μια υπέροχη ατμόσφαιρα και πνεύμα αγωνιστικό. Πιστεύαμε στην πρόκριση. Το καταφέραμε με μεγάλο ματς. Μετά τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε μέχρι σήμερα, αξίζαμε την πρόκριση. Η ομάδα αυτή έχει τεράστιο πνεύμα, έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλη ψυχή. Οι παίκτες έδειξαν δέσμευση και δεν μπορούσαμε να το χάσουμε. Σήμερα κέρδισε όχι μόνο το πρεστίζ του Ολυμπιακού, αλλά όλης της Ελλάδας» και συμπλήρωσε:

«Ήταν ιστορική στιγμή. Δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουνα. Ήταν έκρηξη χαράς. Είχαμε έξυπνη τακτική. Ήμασταν ψύχραιμοι, αποτελεσματικοί, ένα φανταστικό παιχνίδι».

Τα ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ:

29/9/2009: Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0

9/12/2009: Ολυμπιακός-Άρσεναλ 1-0

28/9/2011: Αρσεναλ-Ολυμπιακός 2-1

6/12/2011: Ολυμπιακός-Αρσεναλ 3-1

3/10/2012: Άρσεναλ-Ολυμπιακός 3-1

4/12/2012: Ολυμπιακός-Άρσεναλ 2-1

29/9/2015: Αρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3

9/12/2015: Ολυμπιακός-Αρσεναλ 0-320/2/2020: Ολυμπιακός-Αρσεναλ 0-111/3/2021: Ολυμπιακός-Αρσεναλ 1-3

Nα νικάς μέσα στο Λονδίνο και να είσαι στεναχωρημένος. Το 0-1 δεν έφτανε στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 3-1 από την Αρσεναλ μέσα στο σπίτι του.