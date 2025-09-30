Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστά τα ονόματα των παικτών που συμπεριέλαβε στην αποστολή του εν όψει της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League (1/10, 22:00).

Ο Ολυμπιακός «πετάει» το πρωί της Τρίτης (31/9) με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σέντρα την Τετάρτη (1/20) στο «Έμιρεϊτς», με τον Βάσκο τεχνικό να ανακοινώνει λίγες ώρες πριν το κρίσιμο ματς τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του.

Στην αποστολή είναι κανονικά ο Ζέλσον Μάρτινς, ενώ εντός έχει βρεθεί και ο Σιπιόνι, που πρόλαβε και είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Κανονιέρηδες. Στους απόντες είναι ο Ροντινεί που όπως γνωστοποίησε ο ίδιος δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Ερυθρόλευκους εξαιτίας τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά η αποστολή του Βάσκου τεχνικού

Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.