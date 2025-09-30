Ολυμπιακός: Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για το ματς με την Άρσεναλ
Ο Ολυμπιακός «πετάει» το πρωί της Τρίτης (31/9) με προορισμό το Λονδίνο, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σέντρα την Τετάρτη (1/20) στο «Έμιρεϊτς», με τον Βάσκο τεχνικό να ανακοινώνει λίγες ώρες πριν το κρίσιμο ματς τους παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή του.
Στην αποστολή είναι κανονικά ο Ζέλσον Μάρτινς, ενώ εντός έχει βρεθεί και ο Σιπιόνι, που πρόλαβε και είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Κανονιέρηδες. Στους απόντες είναι ο Ροντινεί που όπως γνωστοποίησε ο ίδιος δε θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Ερυθρόλευκους εξαιτίας τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
Αναλυτικά η αποστολή του Βάσκου τεχνικού
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.