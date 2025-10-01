Άρσεναλ σε... do or die mode: Το 1 δισ. σε μεταγραφές, το απόλυτο ρόστερ και το βάρος του Αρτέτα

Η Άρσεναλ στρέφει το βλέμμα της στον Ολυμπιακό και το Gazzetta το δικό του στους Gunners που είναι πιο γεμάτοι και αποφασισμένοι από ποτέ για να εξαργυρώσουν σε τίτλους τη δουλειά του Μικέλ Αρτέτα.

Ο legend Ρομπέρ Πιρές πριν λίγες ημέρες είπε αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται για την Άρσεναλ και τον Μικέλ Αρτέτα: «Πιστεύω πως αν έρθει ένα τρόπαιο φέτος, ίσως υπάρξει σκέψη για αλλαγή προπονητή, γιατί είναι εδώ πέντε χρόνια και δεν τα έχει πάει καλά με τους τίτλους. Αυτό που μετράει για τους οπαδούς είναι τα πρωταθλήματα. Είναι πολλά τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί, η διοίκηση της Άρσεναλ εκπλήρωσε όσα περίμενε ο Αρτέτα. Τώρα ο Αρτέτα πρέπει να κάνει την Άρσεναλ Πρωταθλήτρια».

Σε εκείνη τη θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού μέσα στο «Έμιρεϊτς» το 2020, ο Μικέλ Αρτέτα βρισκόταν στους πρώτους του μήνες στην τεχνική ηγεσία των Gunners. Πέντε χρόνια μετά, η Άρσεναλ είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Με τελείως διαφορετική δυναμική, τελείως διαφορετικούς στόχους. Και όσο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά τους «ερυθρόλευκους» ζει σε μια ιδιαίτερη ισορροπία, ακροβατεί ανάμεσα στην αισιoδοξία και το «Αν όχι τώρα, πότε;», τις προσδοκίες και την πίεση.

Ελίτ μεταγραφές με αστρονομικά έξοδα

Η δουλειά του Μικέλ Αρτέτα, ο τρόπος με τον οποίο βελτίωσε από την πρώτη στιγμή την ομάδα του για να τη μετατρέψει σε διεκδικήτρια κάθε πιθανού τίτλου δεν αμφισβητείται. Είναι αξιοθαύμαστη ποδοσφαιρικά. Ωστόσο, το παιχνίδι είναι αυτό που είναι σήμερα και η Άρσεναλ δεν θα βρισκόταν εδώ, χωρίς τις επενδύσεις της. Επενδύσεις λαμπερές και... πανάκριβες.

Έχει ρίξει λεφτά στην αγορά ο λονδρέζικος σύλλογος και μάλιστα πολλά. Για την ακρίβεια, από όταν ανέλαβε ο Αρτέτα οι μεταγραφές των Gunners τους έχουν κοστίσει 929 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περισσότερο από 1 δις σε ευρώ! Δεν είναι τυχαίο ότι οι επτά από τις δέκα πιο ακριβές αγορές της ιστορίας της Άρσεναλ έχουν γίνει από το 2021 και μετά, στην εποχή Αρτέτα δηλαδή, ενώ οι τέσσερις εξ αυτών είναι φετινές.

Οι πιο ακριβές μεταγραφές της Άρσεναλ

Ντέκλαν Ράις (2023) - 116,6 εκατ. ευρώ

- 116,6 εκατ. ευρώ Νικολά Πεπέ (2020) - 80 εκατ. ευρώ

Κάι Χάβερτς (2023) - 75 εκατ. ευρώ

- 75 εκατ. ευρώ Μαρτίν Θουμπιμέντι (2025) - 70 εκατ. ευρώ

- 70 εκατ. ευρώ Εμπερέτσι Έζε (2025) - 69,3 εκατ. ευρώ

- 69,3 εκατ. ευρώ Βίκτορ Γιόκερες (2025) - 65,8 εκατ. ευρώ

- 65,8 εκατ. ευρώ Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (2018) - 63,7 εκατ. ευρώ

Μπεν Γουάιτ (2021) - 58,5 εκατ. ευρώ

- 58,5 εκατ. ευρώ Νόνι Μαντουέκε (2025) - 56 εκατ. ευρώ

- 56 εκατ. ευρώ Αλεξάντρ Λακαζέτ (2017)- 53 εκατ. ευρώ

Τα μεταγραφικά έξοδα της Άρσεναλ ανά σεζόν επί Αρτέτα

2020/21: 88,5 εκατ. ευρώ

2021/22: 164 εκατ. ευρώ

2022/23: 182 εκατ. ευρώ

2023/24: 228 εκατ. ευρώ

2024/25: 115 εκατ. ευρώ

2025/26: 286,2 εκατ. ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την εποχή των επενδύσεων, το ταμείο της Άρσεναλ είναι μείον, αφού δεν έχει μπορέσει να κάνει ανάλογες πωλήσεις. Την τελευταία ποδοσφαιρική τριετία (2021-22, 2022-23, 2023-24) οι απώλειές της αγγίζουν τα 132 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάτι έχει καταφέρει να κερδίσει πάντως, αυτό είναι δεδομένα το ρόστερ της, ένα ρόστερ τρομερά γεμάτο. Σε ποιότητα και ποσότητα.

Δύο ενδεκάδες, κανένας... δεύτερος για τον Αρτέτα

Το σίγουρο είναι πως τα δεκάδες εκατομμύρια δεν πήγαν χαμένα. Κι αυτό είναι εμφανές στο... depth chart της Άρσεναλ. Οι κρίσιμοι τραυματισμοί, η απουσία ποικίλων και ταυτόχρονα ποιοτικών επιλογών στην επίθεση τα προηγούμενα χρόνια έβαλαν... τρικλοποδιά στις φιλοδοξίες της Άρσεναλ για τίτλους. Και οι Gunners φέτος το πήραν προσωπικά, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα σύνολο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν.

Γεμάτο με ελίτ επιλογές σε άμυνα, άξονα και επίθεση, με τουλάχιστον δύο πολύ αξιόλογους παίκτες σε κάθε θέση, με παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις, να δώσουν διαφορετικά πράγματα. Βασικά, όπως το έχει αποτυπώσει και το Transfermarkt, οι Gunners πια έχουν στην πραγματικότητα δύο σχεδόν ισάξιες ενδεκάδες. Κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν είναι... δεύτερος. Από τους παίκτες που φαίνονται στις δύο ενδεκάδες δε, λείπουν ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, που είναι τραυματίας, αλλά και ο Λεάντρο Τροσάρ που παίζει κανονικότατα και δίνει λύσεις στην επίθεση.

Το «Αν όχι τώρα, πότε;» της Άρσεναλ

Μαζί με τις ακριβές μεταγραφές πάντως, το τρομακτικό ρόστερ, έρχονται και απαιτήσεις. Ειδικά όσο ο χρόνος κυλά και το μόνο ασημικό που έχει να επιδείξει ο Μικέλ Αρτέτα είναι το FA Cup του 2020. Σκληρό; Άδικο; Ίσως. Αλλά... welcome to football στο 2025. Φέτος υπάρχουν επιλογές, φέτος υπάρχει σέντερ φορ, φέτος υπάρχει βάθος και μάλιστα σπουδαίο. Δικαιολογίες πάντως, για πολλούς, δεν υπάρχουν. Όσο μηδενιστικό κι αν ακούγεται, αφού εγγύηση επιτυχίας στο ποδόσφαιρο δεν υφίσταται.

Υπάρχει πίεση στους Gunners, έχει βάρος ο Μικέλ Αρτέτα κι ένα «Αν όχι τώρα, πότε;» που αιωρείται πάνω από το «Έμιρεϊτς». Κανένα FA Cup και κάνενα League Cup δεν μπορεί να χορτάσει τον σύλλογο και τους οπαδούς του. Μόνο η Premier League ή το Champions League, μόνο ένα πραγματικά ελίτ τρόπαιο που θα εξαργυρώσει την εξαιρετική δουλειά του Αρτέτα. «Είμαστε ανικανοποίητοι και ανήσυχοι», είπε πέρυσι ο Ισπανός κόουτς μετά από ένα ακόμη... μηδέν εις το πηλικό. «Το να κερδίζεις τρόπαια, έχει να κάνει με το να βρίσκεσαι στη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος», πριν λίγο καιρό.

Φέτος το μέρος δείχνει πιο σωστό από ποτέ, το ίδιο και η στιγμή. Και η Άρσεναλ έχει μπροστά της μια σεζόν με σαφή... do or die υφή. Για την ίδια, για τον Μικέλ Αρτέτα, για τον κόσμο της.