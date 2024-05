Μπορεί να το πάρει, μπορεί και όχι. Ό,τι κι αν συμβεί αυτή η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα έγραψε - και γράφει - ιστορία και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει τη φοβερή της πορεία στον χρόνο, την εντυπωσιακή πρόοδο των Gunners με τον Ισπανό στο τιμόνι τους.

Το έθεσε υπέροχα ο Μικέλ Αρτέτα: «Αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι ιστορία». Η Άρσεναλ είχε μόλις περάσει από το «Ολντ Τράφορντ», είχε μόλις γράψει την 27η νίκη της φέτος στην Premier League, ποτέ στην ιστορία της δεν έκανε περισσότερες σε μια σεζόν. Είχε μόλις κάνει ό,τι μπορούσε για να στείλει την κούρσα του τίτλου στο... νήμα. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος (19/05 - 18:00), ο τίτλος θα ισορροπήσει ανάμεσα στους Gunners και τη Μάντσεστερ Σίτι και οι Λονδρέζοι μπορούν μόνο να ελπίζουν σε ένα δώρο της Γουέστ Χαμ που θα μοιάζει με θαύμα, για να επιστρέψουν στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, φαντάζει τρελό να στραβοπατήσει τώρα η υπερομάδα του Γκουαρδιόλα.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την Άρσεναλ, δεν καθορίζει τίποτα όσον αφορά στην πορεία της. Το πού ήταν όταν την παρέλαβε ο Αρτέτα και το πού έχει φτάσει αυτή η ομάδα. Μάλλον η αναμονή για τη λύτρωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος δεν θα λήξει στο «Έμιρεϊτς» κόντρα στην Έβερτον, αλλά οι Gunners γράφουν στα αλήθεια ιστορία και το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, μιλά για τα νέα ύψη στα οποία έφτασαν, την τρομακτική τους πρόοδο με τον Αρτέτα στον πάγκο τους και τη μη διαπραγματεύσιμη αξία αυτής. Ανεξάρτητα από τον τίτλο, ανεξάρτητα από το αν το απόγευμα της 19ης Μαΐου θα τους βρει πρωταθλητές ή όχι.

