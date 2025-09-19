Ο Νορβηγός στράικερ άνοιξε το σκορ στο 2-0 της Σίτι επί της Νάπολι και έφτασε τα 50 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σε πολύ λιγότερα ματς από ότι χρειάστηκαν θρύλοι όπως Μέσι και Φαν Νιστελρόι.

Ιδανικά ξεκίνησε το φετινό Champions League για τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επιβλήθηκε άνετα με 2-0 της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Νάπολι, το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στο «Έτιχαντ».

Στην επιστροφή του Κέβιν Ντε Μπρόινε στο Μάντσεστερ, όπου ο Βέλγος έγινε αλλαγή για λόγους τακτικής στο 25' μετά την αποβολή του Ντι Λορέντσο, έλαμψε το «άστρο» του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός φορ ήταν εκείνος που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο 56ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από «τσίμπημα» του Φόντεν, ενώ στο 65' ο Ντοκού κλείδωσε το τρίποντο για τους «πολίτες».

Ωστόσο, το γκολ αυτό του Χάαλαντ είχε την δική του αξία, καθώς ήταν το νούμερο 50 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κάνοντας τον 25χρονο να γράψει άλλο ένα ρεκόρ. Έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει πιο γρήγορα από κάθε άλλον αυτό τον αριθμό, αφού μέχρι στιγμής η σχετική κορυφή άνηκε στον Ρούντ Φαν Νιστελρόι, που χρειάστηκε 62 ματς για τα 50 γκολ, τέσσερα λιγότερα από τον Λιονέλ Μέσι (66) και 15 από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (77). Στον Χάαλαντ; Μόλις 49!

Η αρχή έγινε με τα 6 τέρματα που πανηγύρισε ως ποδοσφαιριστής της Σάλτσμπουργκ, ενώ στη συνέχεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 15 φορές με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Με τη Σίτι μετράει έως τώρα 27 γκολ και το... κοντέρ συνεχίζει να γράφει!