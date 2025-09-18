Η Μάντσεστερ Σίτι λύγισε στο... μπρα-ντε-φερ τη Νάπολι των δέκα παικτών από το 21΄κι έκανε ιδανική πρεμιέρα με νίκη 2-0. Τεσσάρα για τη Σπόρτινγκ με ντεμπούτο Ιωαννίδη στο Champions League!

Ήταν μια νίκη... πολύ πιο ξεκούραστη από την εικόνα που αφήνει σχηματιστεί το τελικό 2-0. Η αποβολή του Ντι Λορέντσο άλλωστε στο 21΄ και η τακτική αλλαγή του Ντε Μπρόινε από τον Κόντε παρέδωσαν τα ηνία του αγώνα καθολικά στη Μάντσεστερ Σίτι που τελικά έλυσε τον γρίφο με δυο γκολ στο β΄μέρος και με το τελικό 2-0 μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League.

Η στιγμή που πρακτικά άλλαξε τη ροή του ματς έγινε στο 20΄όταν ο Ντι Λορέντσο ως τελευταίος παίκτης γκρέμισε τον Χάαλαντ έξω από την περιοχή και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Αντόνιο Κόντε σε μια απόφαση τακτικής απέσυρε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε από τον αγώνα κόντρα στην πρώην του ομάδα κι έχασε κάθε σπίθα ελέγχου ή δημιουργίας, με τους Άγγλους να κυριαρχούν απόλυτα στον αγώνα.

Πότε η αστοχία τους, πότε ο εξαιρετικός Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ωστόσο δεν τους επέτρεπαν να χαμογελάσουν, ώσπου να εμφανιστεί το... ρομπότ Χαάλαντ! Στο 56΄συγκεκριμένα ο Χάαλαντ με κεφαλιά έλυσε τον γόρδιο δεσμό κι έγινε ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που φτάνει τα 50 γκολ, αφού χρειάστηκε μόλις... 49 ματς! Στο 65΄ήταν η σειρά του Ντοκού να σκοράρει με σόλο ενέργεια και ψύχραιμο τελείωμα για να διαμορφώσει το τελικό 2-0.

Ξεκούραστα η Σπόρτινγκ με «πρωτάρη» Ιωαννίδη

Μπορεί να παιδεύτηκε στο πρώτο μέρος απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Καϊράτ Αλμάτι, αλλά στο δεύτερο ξεμπούκωσε για μια άνετη νίκη. Η Σπόρτινγκ απέφυγε τις περιπέτειες και διέλυσε με 4-1 την ομάδα από το Καζακστάν στο ντεμπούτο του Φώτη Ιωαννίδη στο Champions League που ήρθε από τον πάγκο στο 61΄κι αγωνίστηκε για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Αφού ο Χιούλμαντ έχασε πέναλτι στο 21΄, εκείνος που άνοιξε το δρόμο της νίκης ήταν ο Τρινκάο με μακρινό σουτ στο 44΄ για το 1-0. Μετά την είσοδο του Ιωαννίδη στον αγωνιστικό χώρο, η Σπόρτινγκ... ξέσπασε με τρία γκολ μέσα σε τρία λεπτά για να καθαρίσει το ματς. Ο Τρινκάο βρήκε ξανά δίχτυα στο 65΄για το 2-0, στο 67΄ο Άλισον Σάντος έκανε το 3-0, ενώ δευτερόλεπτα μετά ο Κουέντα έδωσε συνέχεια στο πάρτι των Πορτογάλων. Παρόλα αυτά η Καϊράτ χαμογέλασε έστω και συγκρατημένα στο φινάλε, καθώς στο 86΄΄ ο Εντμίλσον Σάντος μείωσε στο τελικό 4-1 με δυνατό βολέ και πέτυχε το πρώτο ιστορικό γκολ των Καζάκων σε τελική φάση Champions League.

Η Άιντραχτ «κέρασε» πεντάρα τη Γαλατάσαραϊ

«Γιορτή» στην Φρανκφούρτη για την Άιντραχτ που ήταν καταιγιστική απέναντι στην Γαλατάσαραϊ και επικράτησε 5-1, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή στο α' μέρος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μεν με τον Αγκούν στο 8', όμως στη συνέχεια η απόδοσή τους ήταν απογοητευτική. Η κατάρρευση ξεκίνησε στο 37' από το αυτογκόλ του Σάντσες για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Ουζούν με υπέροχη ενέργεια ανέτρεψε το σκορ, ενώ ο Μπούρκαρντ με κεφαλιά έκανε το 3-1. Οι Αετοί δεν σταμάτησαν εκεί, ο Μπούρκαρντ με νέα κεφαλιά σκόραρε ξανά στο 66' και το «κερασάκι» έβαλε ο Κνάουφ στο 75' μετά από λάθος στην άμυνα της Γαλατά.