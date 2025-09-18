Champions League: Νίκη στο ρελαντί η Σίτι, τεσσάρα για Σπόρτινγκ με ντεμπούτο Ιωαννίδη!
Ήταν μια νίκη... πολύ πιο ξεκούραστη από την εικόνα που αφήνει σχηματιστεί το τελικό 2-0. Η αποβολή του Ντι Λορέντσο άλλωστε στο 21΄ και η τακτική αλλαγή του Ντε Μπρόινε από τον Κόντε παρέδωσαν τα ηνία του αγώνα καθολικά στη Μάντσεστερ Σίτι που τελικά έλυσε τον γρίφο με δυο γκολ στο β΄μέρος και με το τελικό 2-0 μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League.
Η στιγμή που πρακτικά άλλαξε τη ροή του ματς έγινε στο 20΄όταν ο Ντι Λορέντσο ως τελευταίος παίκτης γκρέμισε τον Χάαλαντ έξω από την περιοχή και αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Αντόνιο Κόντε σε μια απόφαση τακτικής απέσυρε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε από τον αγώνα κόντρα στην πρώην του ομάδα κι έχασε κάθε σπίθα ελέγχου ή δημιουργίας, με τους Άγγλους να κυριαρχούν απόλυτα στον αγώνα.
Πότε η αστοχία τους, πότε ο εξαιρετικός Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ωστόσο δεν τους επέτρεπαν να χαμογελάσουν, ώσπου να εμφανιστεί το... ρομπότ Χαάλαντ! Στο 56΄συγκεκριμένα ο Χάαλαντ με κεφαλιά έλυσε τον γόρδιο δεσμό κι έγινε ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που φτάνει τα 50 γκολ, αφού χρειάστηκε μόλις... 49 ματς! Στο 65΄ήταν η σειρά του Ντοκού να σκοράρει με σόλο ενέργεια και ψύχραιμο τελείωμα για να διαμορφώσει το τελικό 2-0.
Ξεκούραστα η Σπόρτινγκ με «πρωτάρη» Ιωαννίδη
Μπορεί να παιδεύτηκε στο πρώτο μέρος απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, Καϊράτ Αλμάτι, αλλά στο δεύτερο ξεμπούκωσε για μια άνετη νίκη. Η Σπόρτινγκ απέφυγε τις περιπέτειες και διέλυσε με 4-1 την ομάδα από το Καζακστάν στο ντεμπούτο του Φώτη Ιωαννίδη στο Champions League που ήρθε από τον πάγκο στο 61΄κι αγωνίστηκε για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Αφού ο Χιούλμαντ έχασε πέναλτι στο 21΄, εκείνος που άνοιξε το δρόμο της νίκης ήταν ο Τρινκάο με μακρινό σουτ στο 44΄ για το 1-0. Μετά την είσοδο του Ιωαννίδη στον αγωνιστικό χώρο, η Σπόρτινγκ... ξέσπασε με τρία γκολ μέσα σε τρία λεπτά για να καθαρίσει το ματς. Ο Τρινκάο βρήκε ξανά δίχτυα στο 65΄για το 2-0, στο 67΄ο Άλισον Σάντος έκανε το 3-0, ενώ δευτερόλεπτα μετά ο Κουέντα έδωσε συνέχεια στο πάρτι των Πορτογάλων. Παρόλα αυτά η Καϊράτ χαμογέλασε έστω και συγκρατημένα στο φινάλε, καθώς στο 86΄΄ ο Εντμίλσον Σάντος μείωσε στο τελικό 4-1 με δυνατό βολέ και πέτυχε το πρώτο ιστορικό γκολ των Καζάκων σε τελική φάση Champions League.
Η Άιντραχτ «κέρασε» πεντάρα τη Γαλατάσαραϊ
«Γιορτή» στην Φρανκφούρτη για την Άιντραχτ που ήταν καταιγιστική απέναντι στην Γαλατάσαραϊ και επικράτησε 5-1, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή στο α' μέρος. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μεν με τον Αγκούν στο 8', όμως στη συνέχεια η απόδοσή τους ήταν απογοητευτική. Η κατάρρευση ξεκίνησε στο 37' από το αυτογκόλ του Σάντσες για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Ουζούν με υπέροχη ενέργεια ανέτρεψε το σκορ, ενώ ο Μπούρκαρντ με κεφαλιά έκανε το 3-1. Οι Αετοί δεν σταμάτησαν εκεί, ο Μπούρκαρντ με νέα κεφαλιά σκόραρε ξανά στο 66' και το «κερασάκι» έβαλε ο Κνάουφ στο 75' μετά από λάθος στην άμυνα της Γαλατά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.