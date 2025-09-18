Βίντεο από την εξέδρα δείχνει συνεργάτη του Σιμεόνε να φτύνει οπαδούς στο «Άνφιλντ»

Μετά το 3-2 της Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Ατλέτικο, εκτός από τον Σιμεόνε νέα αναστάτωση προκάλεσε ο συνεργάτης του που άρχισε να φτύνει τους υποστηρικτές των Reds.

Η Λίβερπουλ κατάφερε για ακόμη μία φορά να σκοράρει στα τελευταία λεπτά, παίρνοντας τη νίκη κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2, χάρη στην κεφαλιά του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025/26.

Μετά το γκολ των Reds, ο Ντιέγκο Σιμεόνε αντέδρασε κατευθυνόμενος προς τις εξέδρες του «Άνφιλντ», έχοντας έντονο διάλογο με τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο φινάλε. Η παρέμβαση της ασφάλειας κρίθηκε αναγκαία ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Παρότι ο Αργεντινός τεχνικός υποχώρησε στη συνέχεια, δεν πρόλαβε να ακούσει το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ο διαιτητής τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στον «Τσόλο», καθώς συνεργάτης του από το τεχνικό επιτελείο της Ατλέτικο φάνηκε να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ, γεγονός που προκάλεσε εκ νέου αναστάτωση. Και σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα ασφαλείας του γηπέδου χρειάστηκε να επέμβει για να απομακρύνει τον συνεργάτη του κόουτς των Ισπανών από το σημείο.