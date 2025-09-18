Η Λίβερπουλ έπαιξε ξανά με τη φωτιά αλλά και πάλι δεν κάηκε. Παρ'ότι απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, βρήκε τη λύση με φοβερή κεφαλιά του Φαν Ντάικ και μπήκε με το δεξί στο Champions League (3-2).

Η συνήθεια που έγινε λατρεία, η... Fergie Time που έγινε η ώρα της Λίβερπουλ και στο Champions League! Για ακόμη μια φορά φέτος, οι Reds έμπλεξαν αλλά «μίλησαν» στο φινάλε και χαμογέλασαν. Κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η ομάδα του Άρνε Σλοτ πέταξε στα σκουπίδια προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά ο Φαν Ντάικ έβγαλε το φίδι από την τρύπα και χάρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του Champions League (3-2)

Οι γηπεδούχοι έκαναν αέρα στα φτερά τους την ορμή του «Άνφιλντ» και μπήκαν στο ματς σαν σίφουνας. Πίεσαν ασφυκτικά, έκλεισαν στα καρέ της την αντίπαλό τους και εν ριπή οφθαλμού πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Στο 4' ο Σαλάχ εκτέλεσε δυνατά το φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και η μπάλα άλλαξε πορεία στον Ρόμπερτσον για να καταλήξει στα δίχτυα. Δύο λεπτά μετά, ο Αιγύπτιος δεν χρειάστηκε τη βοήθεια κανενός και από την καρδιά της περιοχής νίκησε τον Όμπλακ για το 2-0.

Σταδιακά, η Ατλέτικο ισορρόπησε και μπόρεσε να μπει ξανά στο ματς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, όταν ο Γιορέντε με... πονηρό μυτάκι έστειλε την μπάλα στη γωνία του Άλισον. Οι Reds πάντως ανέκτησαν τα ηνία και κυνήγησαν το τρίτο γκολ.

Θα μπορούσαν να το έχουν βρει στο 65', αλλά ο Σαλάχ από πλεονεκτική θέση τράνταξε το δοκάρι μετά την άψογη πάσα του Βιρτς. Κόντεψε να το πληρώσει η Λίβερπουλ, αφού ο Γιορέντε με βολέ εκτός περιοχής ισοφάρισε στο 81'. Οι Reds ωστόσο ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος, αφού στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαν Ντάικ έπιασε φοβερή κεφαλιά από το κόρνερ του Σόμποσλαϊ και χάρισε τη νίκη.